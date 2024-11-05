İsrail, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda bir çocuğun da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı.

05.11.2024 14:47
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği baskınlarda en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Ramallah, Cenin, Tulkerim, Kalkilya ve El Halil bölgelerde evlere baskınlar düzenlediği belirtildi.

Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 15 kişinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, İsrail güçlerinin baskınlar sırasında Filistinli aileleri darbederek tehditlerle korkuttukları ifade edildi.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 600'ü geçtiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 767 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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