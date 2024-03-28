İsrail ordusu, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı: Çin'e yatırım yapmak geleceğe yatırım yapmaktır

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in süper büyüklükteki pazarının muazzam potansiyelini açığa çıkarmaya devam edecek olmasından dolayı Çin'e yatırım yapmanın geleceğe yatırım yapmak anlamına geldiğini kaydetti. Zhao, Boao Asya Forumu 2024 Yıllık Toplantısı açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çin'in birçok ülke için önemli bir yatırım kaynağı ve en önemli yatırım destinasyonlarından biri olduğunu belirtti. Ayrıca, tüm ülkeleri Çin'in kalkınma sürecinden yararlanmaya ve işbirliği içinde dünya modernleşmesini gerçekleştirmeye davet etti.