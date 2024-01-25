 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail, Batı Şeria'da 30 Kişiyi Daha Gözaltına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail, Batı Şeria'da 30 Kişiyi Daha Gözaltına Aldı

İsrail güçlerinin 30 kişiyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 285'e yükseldi. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. İsrail güçlerinin baskın yaptığı Cenin kentinde 14 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. İsrail güçlerinin aradığı kişilere teslim olma baskısı yapmak için bu kişilerin aile üyelerinden bazılarını gözaltına aldığı ifade edildi. Diğer gözaltıların El Halil, Nablus, Ramallah, Tubas kentlerinde yapıldığı, İsrail güçlerinin baskınlarında bölge halkının evlerine geniş çaplı zarar verdiği, beldelerdeki altyapıyı tahrip ettiği, Filistinlilerin araçlarına ve paralarına el koyduğu aktarıldı. İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 285'e çıktı. İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

İsrail, Batı Şeria\'da 30 Kişiyi Daha Gözaltına Aldı
25.01.2024 - 13:04,  Güncelleme: 13:05
Abone Ol

İsrail güçlerinin 30 kişiyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 285'e yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin baskın yaptığı Cenin kentinde 14 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. İsrail güçlerinin aradığı kişilere teslim olma baskısı yapmak için bu kişilerin aile üyelerinden bazılarını gözaltına aldığı ifade edildi.

Diğer gözaltıların El Halil, Nablus, Ramallah, Tubas kentlerinde yapıldığı, İsrail güçlerinin baskınlarında bölge halkının evlerine geniş çaplı zarar verdiği, beldelerdeki altyapıyı tahrip ettiği, Filistinlilerin araçlarına ve paralarına el koyduğu aktarıldı.

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 285'e çıktı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Doğu Kudüs, Batı Şeria, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 30 Kişiyi Daha Gözaltına Aldı - Son Dakika


20:49
RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi
20:30
Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
20:12
TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında 'Kürdistan' tartışması TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında "Kürdistan" tartışması
19:57
Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi

Son Dakika
20:49 RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi
20:30 Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
20:12 TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında "Kürdistan" tartışması
19:57 Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:59:10. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Batı Şeria'da 30 Kişiyi Daha Gözaltına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement