İsrail, Batı Şeria\'da 30 Kişiyi Daha Gözaltına Aldı

İsrail güçlerinin 30 kişiyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 285'e yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin baskın yaptığı Cenin kentinde 14 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. İsrail güçlerinin aradığı kişilere teslim olma baskısı yapmak için bu kişilerin aile üyelerinden bazılarını gözaltına aldığı ifade edildi.

Diğer gözaltıların El Halil, Nablus, Ramallah, Tubas kentlerinde yapıldığı, İsrail güçlerinin baskınlarında bölge halkının evlerine geniş çaplı zarar verdiği, beldelerdeki altyapıyı tahrip ettiği, Filistinlilerin araçlarına ve paralarına el koyduğu aktarıldı.

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 285'e çıktı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.