İsrail Batı Şeria'da 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Batı Şeria'da 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı

19.05.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 40'tan fazla Filistinliyi gözaltına aldı, baskınlar artıyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden baskınlarında aralarında iki kadın, çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinin, açıklamasına göre gözaltılar, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerini kapsadı.

İsrail askerleri, El Halil güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde bir evin baskınında, bir hafta önce gözaltına alınan Murad en-Nevacia'nın eşi Abir en-Nevacia ile 16 yaşındaki kızı Rima'yı gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin ikisi kadın, biri çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde sahada sorgulama operasyonlarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

Özellikle Ramallah'ın kuzeybatısındaki Batı Mezra'a kasabasında, İsrail askerlerinin tutuklu Muhammed Mustafa Şureyh'in evini bir sorgulama merkezine dönüştürdüğü ve onlarca Filistinliyi orada sorguya çektiği ifade edildi.

Esirler Cemiyeti, Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana Batı Şeria'daki gözaltı vakalarının 23 bini aştığına dikkati çekerek, İsrail'in giderek artan bir tempoda gözaltı ve sorgulama operasyonlarını sürdürdüğünü vurguladı.

Açıklamada ayrıca "saha sorgulaması" uygulamasının artık askeri baskınlar sırasında rutin bir prosedüre dönüştüğü belirtildi.

Bu süreçte ailelerin evlerinden çıkarıldığı, yıldırma, mülklere zarar verme ve tahrip gibi eylemlerle karşılaştıktan sonra gözaltı işlemlerinin uygulandığı kaydedildi.

Esirler Cemiyeti, söz konusu uygulamaların on yıllardır Filistinlileri hedef alan İsrail politikalarının bir devamı niteliğinde olduğuna işaret ederek Gazze savaşından bu yana esirlerin ve ailelerinin maruz kaldığı ihlallerin emsalsiz bir boyuta ulaştığını vurguladı.

Batı Şeria'daki şehir ve beldeler, 8 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana baskın ve gözaltılarla birlikte tekrarlayan İsrail baskınlarına yoğun şekilde sahne oluyor.

Filistin resmi verilerine göre bu tarihten itibaren İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırıları, 1162 Filistinlinin hayatını kaybetmesine, yaklaşık 12 bin 245 kişinin yaralanmasına ve 23 bin kişinin gözaltına alınmasına neden oldu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Batı Şeria'da 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda
Fenerbahçeliler Derneği’nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum
İsrail saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu’ndaki teknede meydana gelen hasar kamerada İsrail saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu'ndaki teknede meydana gelen hasar kamerada
Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası’ndan patriotları çekme kararı aldı Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı
Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı

15:07
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı
Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
14:34
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar
İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar
14:11
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
14:01
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
14:00
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
13:31
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD’ye karşı yeni cepheler açarız
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 15:25:02. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Batı Şeria'da 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.