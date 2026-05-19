İsrail Batı Şeria'da 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden baskınlarında aralarında iki kadın, çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinin, açıklamasına göre gözaltılar, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerini kapsadı.

İsrail askerleri, El Halil güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde bir evin baskınında, bir hafta önce gözaltına alınan Murad en-Nevacia'nın eşi Abir en-Nevacia ile 16 yaşındaki kızı Rima'yı gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin ikisi kadın, biri çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde sahada sorgulama operasyonlarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

Özellikle Ramallah'ın kuzeybatısındaki Batı Mezra'a kasabasında, İsrail askerlerinin tutuklu Muhammed Mustafa Şureyh'in evini bir sorgulama merkezine dönüştürdüğü ve onlarca Filistinliyi orada sorguya çektiği ifade edildi.

Esirler Cemiyeti, Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana Batı Şeria'daki gözaltı vakalarının 23 bini aştığına dikkati çekerek, İsrail'in giderek artan bir tempoda gözaltı ve sorgulama operasyonlarını sürdürdüğünü vurguladı.

Açıklamada ayrıca "saha sorgulaması" uygulamasının artık askeri baskınlar sırasında rutin bir prosedüre dönüştüğü belirtildi.

Bu süreçte ailelerin evlerinden çıkarıldığı, yıldırma, mülklere zarar verme ve tahrip gibi eylemlerle karşılaştıktan sonra gözaltı işlemlerinin uygulandığı kaydedildi.

Esirler Cemiyeti, söz konusu uygulamaların on yıllardır Filistinlileri hedef alan İsrail politikalarının bir devamı niteliğinde olduğuna işaret ederek Gazze savaşından bu yana esirlerin ve ailelerinin maruz kaldığı ihlallerin emsalsiz bir boyuta ulaştığını vurguladı.

Batı Şeria'daki şehir ve beldeler, 8 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana baskın ve gözaltılarla birlikte tekrarlayan İsrail baskınlarına yoğun şekilde sahne oluyor.

Filistin resmi verilerine göre bu tarihten itibaren İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırıları, 1162 Filistinlinin hayatını kaybetmesine, yaklaşık 12 bin 245 kişinin yaralanmasına ve 23 bin kişinin gözaltına alınmasına neden oldu.