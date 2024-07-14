İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri yıktı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kenti yakınlarında Filistinlilere ait 2 evi yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Eriha kentinin batısındaki Ed-Duyuk Et-Tahta köyüne sabah baskın düzenleyen İsrail ordusu, köydeki 2 ev ile bir istinat duvarını yıktı.

Öte yandan Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, yaptığı yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan bir grubun, Eriha'nın kuzeyindeki Arab Melihat topluluğuna baskın düzenlediğini belirtti.

İsrailli grubun Filistinlilerin ağıllarına saldırdığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Filistinli hayvan yetiştiricilerinin sık sık İsrailli grupların bu tür saldırılarına maruz kaldığı vurgulandı.

El Halil'de yasa dışı yerleşim birimlerine karşı mücadele veren Filistinli aktivist Fuad el-Ammur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilerin özel mülkleri üzerine yeni yerleşim birimleri kurduklarını söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Yata beldesinin doğusundaki Er-Rekkiz bölgesine prefabrik evler getirdiğini ve daha önce gasbettikleri topraklara yenilerini eklemek istediklerini ifade eden Ammur, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının yoğunlaşması nedeniyle El Halil'in güneyinde dağılmış haldeki Filistinlilerin sıkıntılarının gün geçtikçe daha da arttığını vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu 2024 yılının ilk yarısında Filistinlilere ait 318 yapıyı yıktı.