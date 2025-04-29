İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evleri Yıktı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evleri Yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 'ruhsatsız' iddiasıyla Filistinlilere ait 4 evi yıktı. Saldırılar artmakta.

29.04.2025 12:48
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi "ruhsatsız inşa edildiği" bahanesiyle yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, El-Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesindeki Zuveydin köyüne baskın düzenleyerek, "ruhsatsız inşaat yapıldığı" iddiasıyla 2 ev, 5 ahır ve bir yağmur suyu toplama kuyusunu yıktı.

İsrail askerleri, Ramallah'ın batısındaki Kıbya beldesine baskın düzenledi. Beldede Filsitinlilere ait 2 evi boşaltan askerler, daha sonra söz konusu evleri buldozerlerle yıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 958 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evleri Yıktı - Son Dakika

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