İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Toprağa El Koydu - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Toprağa El Koydu

İsrail ordusu, Batı Şeria'da askeri gerekçeyle 740 dönüm alana el koydu, Filistinlilere tebligat gönderdi.

18.09.2024 21:19
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İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait yüzlerce dönüm alana el koyduğu bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası'nın Kuzey Ürdün Vadisi Sorumlusu Mutez Bişarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Filistinlilerin topraklarına el koyduğunu içeren tebligatlar dağıttığını belirtti.

İsrail'in, Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kenti ve Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde (Kuzey Ağvar) 740 dönümden fazla alana el koyduğunu aktaran Bişarat, İsrail ordusunun Filistinlilere ait topraklara el koyma gerekçesini ise "askeri amaçlar" olarak açıkladığını dile getirdi.

Tel Aviv tarafından el konulması kararlaştırılan toprakların Tubas'ın kuzeyindeki Berdele köyünün batısından Teyasir köyüne kadar uzandığını söyleyen Bişarat, söz konusu alanda Yahudi yerleşim birimi veya askeri karargahların olmadığını kaydetti.

Filistinlilere gönderilen tebligatların da 7 gün içinde itiraz edebilecekleri bilgisini içerdiğini aktaran Bişarat, İsrail makamlarının Filistinlilere topraklarıyla ilgili kayıt belgesini vermediği için bu itirazların pek mümkün olmayacağına dikkati çekti.

Bişarat ayrıca İsrail ordusunun bölgede iş makineleriyle kazı çalışmalarına başladığını ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 707 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Toprağa El Koydu - Son Dakika

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