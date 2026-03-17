İsrail, Batı Şeria'da Sa-Nur Yerleşimini Yeniden Kuruyor - Son Dakika
İsrail, Batı Şeria'da Sa-Nur Yerleşimini Yeniden Kuruyor

17.03.2026 15:56
İsrail, 2005'te tahliye edilen Sa-Nur yerleşimini mobil evlerle yeniden kurma adımları atıyor.

TEL Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 2005'te tahliye edilen işgal altındaki Batı Şeria'daki Sa-Nur isimli yasa dışı yerleşimi yeniden kurmak için bölgeye mobil evler yerleştirdi.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin ilhak adımları kapsamında geçen aralık ayında aldığı Sa-Nur yerleşiminin yeniden açılması kararının ardından, bölgeye mobil evlerin getirildiğini aktardı.

Bölgenin yaklaşık 20 yıl önce boşaltılmasının ardından Sa-Nur'da yasadışı yerleşimin tekrar kurulması yönünde hareketlilik olduğunu belirten İsrail basını, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Silat çevre yolunun tamamlanmasının ardından Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evlere taşınacağını aktardı.

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin liderlerinden Yossi Dagan, yayımladığı video mesajda, bölgeye mobil evlerin getirtilmesine ilişkin "Bunlar Sa-Nur'a dönüş yolunda atılan son adımlar. Adalet sonunda yerini bulacak, evimize dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv yönetimi, aralıkta Filistin topraklarından gasbedilerek kurulan ve 2005'te tahliye edilen Sa-Nur'da Yahudilerce kutsal Purim bayramında (3-4 Mart 2026) yerleşimlerin yeniden başlaması kararı almıştı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordu yetkilileriyle yaptıkları görüşmede işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Sa-Nur'a bir grup Yahudi ailenin yerleştirilmesi konusunda anlaşmıştı.

Batı Şeria'da çekilmenin sembolü olan yerleşimler

İsrail, 2005'te abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çekildiği sırada Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden 4 Yahudi yerleşiminden de çekilmişti.

İsrail'in çekildiği, Sa-Nur, Homesh, Ganim ve Kadim yerleşimleri, çekilmenin sembolleri olarak kabul ediliyordu.

İsrail Meclisi, 2005'te çıkarılan bu yasada 2023 yılında bir değişiklik yaparak, buraları tekrar Yahudi yerleşimi olarak tanımıştı.

Sa-Nur ve Homesh, İsrail kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'da 22 yeni yerleşimi onayladığı kararda yer almıştı. İsrail kabinesi dün, Batı Şeria'da aralarında Ganim ve Kadim'in de bulunduğu 19 yeni yerleşimi onaylamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Tel Aviv, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da Sa-Nur Yerleşimini Yeniden Kuruyor - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı. 17.03.2026 17:25:30.
SON DAKİKA: İsrail, Batı Şeria'da Sa-Nur Yerleşimini Yeniden Kuruyor - Son Dakika
