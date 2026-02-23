İsrail, Batı Şeria'da Zeytin Ağaçlarını Kesti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin ağaçlarını kesti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup fanatik Yahudi, Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Mugayyir ile Ebu Fellah köyleri arasındaki Merec Seya bölgesine baskın düzenledi.

İsrailliler yaklaşık 20 zeytin ağacını kesti.

Tanıklar bu saldırısının bölgede sakinleri ve arazilerini hedef alan ihlaller silsilesinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da sık sık Filistin köy ve beldelerine baskınlar düzenliyor, ev, tarım arazisi, ekinler ve araçlara zarar veriyor.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin 3 Şubat'ta yaptığı açıklamaya göre, ocak ayında İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından toplam 1872 saldırı düzenlendi.

İsrail ordusu, baskınlarda 9 Filistinliyi gözaltına aldı

Öte yandan İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda en az 9 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli Esirler Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Batı Şeria'nın farklı noktalarına baskınlar düzenledi.

Ramallah, Bire, Nablus, El Halil ve Beytullahim'de evleri basılan ve aranan bölge sakinlerinden 9 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri ayrıca Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e bağlı Yabad beldesine de baskın düzenledi.

Bölge sakinlerinden Raid Ebubekir, "İsrail ordu güçleri Yabad beldesine tüm yönlerden baskın düzenledi, evlerde arama yaptı ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı." dedi.

Ebubekir, İsrail güçlerinin, beldedeki "merasim salonunun sorgu ve gözaltı merkezine dönüştürdüğünü" söyledi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te de baskın, gözaltı, öldürme, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1116 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı, 22 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.