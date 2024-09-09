İsrail Tulkerim'de Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Tulkerim'de Baskın Düzenledi

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine ağır iş makineleri eşliğinde baskın düzenlediği bildirildi. İsrail güçleri, Tulkerim kentine hava destekli baskın düzenleyerek altyapıyı tahrip etti ve iletişim hatlarını kesdi. Filistinli gençlere gerçek mermi kullanarak müdahale edildi.

09.09.2024 04:16
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine ağır iş makineleri eşliğinde baskın düzenlediği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentine hava destekli baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusun, ağır iş makineleriyle girdiği Tulkerim kentinde altyapıyı tahrip ettiği vurgulanan haberde, Tulkerim Mülteci Kampı'nda altyapının hasar görmesi nedeniyle iletişim ve internet hatlarının kesildiği ifade edildi.

Haberde, İsrail askerlerinin, baskına tepki gösteren Filistinli gençlere gerçek mermi kullanarak müdahale ettiğine işaret edildi.

Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı'na da baskın düzenlendiği aktarılan haberde, Balata Mülteci Kampı'nda da Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında olayların çıktığı kaydedildi.

İsrail, 28 Ağustos'ta Batı Şeria'da, Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, "Yaz Kampları" adını verdiği, 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den bu yana düzenlediği en yoğun ve kapsamlı saldırılarını başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 28 Ağustos'tan itibaren Cenin'de aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 21, Tubas'ta 8, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 39 Filistinli öldü, 145 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 10 gün süren saldırı ve baskınlar sonrasında, ardında büyük yıkım bırakarak bu sabah geri çekilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 692 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Tulkerim'de Baskın Düzenledi - Son Dakika

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