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İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ait 58 yapıyı yıktı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ait 58 yapıyı yıktı

İsrail, Batı Şeria ve Kudüs\'te Filistinlilere ait 58 yapıyı yıktı

İsrail ordusu, ocak ayında işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ait 58 yapıyı yıktı. Yıkılan yapılar arasında konutlar, tarım yapıları ve oturuma elverişsiz binalar bulunuyor. İsrail ayrıca 26 yapının yıkılması için tebligat gönderdi.

04.02.2024 16:57
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İsrail ordusunun, ocak ayında işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ait 58 yapıyı yıktığı belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden aylık yayımlanan rapora göre İsrail, ocak ayında Batı Şeria'nın Beytüllahim, Kalkilya ve El Halil kentleri ile Kudüs'te Filistinlilere ait yapılara yönelik yıkımlar gerçekleştirdi.

İsrail'in, söz konusu kentlerde Filistinlilere ait 58 yapıyı yıktığı kaydedilen raporda, bunlardan 22'sinin içinde yaşanılan konut, 16'sının tarım için kullanılan yapılar, bazılarının oturuma elverişsiz binalar olduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun ayrıca bu zaman diliminde Filistinlilere ait 26 yapının yıkılması için tebligat gönderdiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri, çeşitli nedenlerle Filistinlilere ait yapıları yıkıyor ve Filistinlilerin yeni konutlar yapmasına izin verilmiyor.

Kaynak: AA

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