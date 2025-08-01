İsrail, Bedevi Topluluğu İkinci Kez Göçe Zorladı

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda yer alan Eriha kentinde bulunan bazı bedevi toplulukları ikinci kez göçe zorladı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarıyla ilgili bilgi verdi.

Ordu ve yerleşimcilerin İsrail mahkemesinin kararına da aykırı şekilde Eriha bölgesindeki Arap el-Malihat Bedevi topluğunu zorla yerinden ettiklerini aktaran Şaban, ordu ve yerleşimcilerin sürdürdüğü zorbalıkla, kendilerine ait topraklarda yaşama hakkı tanıyan İsrail mahkemesini ihlal ettiklerini ifade etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgedeki bedevi topluluğa ve onlara destek veren yabancılara saldırdıklarını dile getiren Şaban, "İsrailliler, saldırılarında Arap bedevi topluluğa ait evleri ve mülkleri ateşe verdi." dedi.

Arap el-Malihat Bedevi topluğun 4 Temmuz 2025 tarihinde de yerlerinden edildiklerini hatırlatan Şaban, dolayısıyla söz konusu bölgedeki Filistinlilerin bir ayda ikinci kez yerlerinden edildiklerini kaydetti.

İsrail'in bölgedeki yerleşim alanlarını genişletme planları doğrultusunda bedevi topluluğu göçe zorladığına işaret eden Şaban, Tel Aviv yönetiminin, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamer Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in öncülük ettiği bölgeyi Yahudileştirme projelerini yürüttüklerini söyledi.

Şaban, "Filistinli aileler, İsrailli silahlı yerleşimcilerin baskın ve saldırıları altında göçe zorlandılar. İşgalci İsrail ordusunun himayesindeki silahlı yerleşimcilerin saldırıları çok fazla artmıştı." dedi.

Eriha bölgesindeki Arap el-Malihat Bedevi topluğu, 4 Temmuz'da maruz kaldıkları göçten sonra İsrail yargısından çıkan karar üzerine geri dönmüştü.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER), daha önceki açıklamasında, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Arap Malihat topluluğu yakınlarında yeni bir yerleşim yeri kurduklarını bildirmişti.

Açıklamada, İsraillilerin, Maaricat bölgesinde yeni bir alanı yasa dışı şekilde kendileri için yerleşim yeri haline dönüştürdükleri kaydedilmişti.

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun açıklamasına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin devam eden saldırıları nedeniyle 7 Ekim 2023'ten 2025'in mayıs ayı sonuna kadar 323 ailenin yaşadığı 30 Filistinli bedevi topluluğu evlerinden ayrılarak, başka yerlere göç etmek zorunda bırakıldı.