İsrail, Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini doğruladı - Son Dakika
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İsrail, Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini doğruladı

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini doğrulayarak, saldırıda geçtiğimiz cumartesi günü Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının arkasındaki Hizbullah komutanının hedef alındığını açıkladı. IDF, saldırıyla ilgili daha sonra detaylı bilgi vereceğini duyurdu.

30.07.2024 21:15
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- İsrail, Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini doğruladı

Saldırıda Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının arkasındaki Hizbullah komutanının hedef alındığı açıklandı

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini doğrulayarak, saldırıda geçtiğimiz cumartesi günü Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının arkasındaki Hizbullah komutanının hedef alındığını açıkladı.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıda geçtiğimiz cumartesi günü Golan Tepeleri'nde yer alan Majdal Shams'a düzenlenen saldırının arkasındaki Hizbullah komutanının hedef alındığını açıkladı. IDF, saldırıyla ilgili daha sonra detaylı bilgi vereceğini duyurdu. Hedef alınan Hizbullah komutanının akıbeti henüz bilinmiyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, saldırının ardından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın "kırmızı çizgiyi geçtiğini" söyledi.

Lübnan basını, saldırıda Beyrut'un güneyinde Şiilerin yoğun olarak bulunduğu Dahieh banliyösünün hedef alındığını ifade etmişti.

Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda, yaşları 10 ila 20 arasında değişen 12 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail, saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutmuş, Hizbullah ise saldırının sorumluluğunu reddetmişti.

Kaynak: İHA

Lübnan, Beyrut, İsrail, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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