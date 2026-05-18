İsrail, Beytüllahim'de Filistin inşaatını yıktı

18.05.2026 15:52
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait inşaat halindeki bir binayı yıktı.

Beytüllahim kentinin batısındaki El-Velece beldesi Köy Meclisi Başkanı Hıdır el-Arac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinde aralarında ağır buldozerler ve iş makineleri taşıyan 4 tırın da bulunduğu kalabalık bir İsrail askeri konvoyunun belde girişinde karşılaştıklarını söyledi.

İsrail güçlerinin Ahmed Nassar Ebu et-Tin'e ait inşaat halindeki binayı yıkan iş makinelerinin, o yöndeki yolları kazıdığı ve kaldırımları tahrip ettiği bildirildi.

El-Velece beldesi sakinlerinin evlerine ve arazilerine yönelik sürekli bir yıkım ve baskı politikası uygulandığını vurgulayan Arac, "Beldede bir evin yıkılmadığı ya da yıkım tebligatı yapılmadığı bir hafta bile geçmiyor." dedi.

Öte yandan Filistin hükümetine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun verilerine göre, İsrail makamları geçen nisan ayında 78 yapıyı kapsayan 37 yıkım gerçekleştirdi. Bu yıkımlarda içinde insanların yaşadığı 37 ev yıkılırken, 21 yapı için de yıkım tebligatı iletildi.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında artış yaşanıyor.

Bu süreçte Batı Şeria'da 1160'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 12 bin 250 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

