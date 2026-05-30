İsrail, BM'nin 'Utanç Listesi'ne Alındı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerin (BM) İsrail'i çatışma bölgelerinde cinsel şiddet uygulayan tarafların yer aldığı "utanç listesi"ne dahil etmesinin, bilimsel, hukuki veriler ve sağlam gerekçelere dayanan bir çalışma sonucunda gerçekleştiğini açıkladı.

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in "utanç listesi"ne alınmasına yönelik süreçte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e destek verdiklerini belirtti.

Açıklamada, İsrail'in ve ona bağlı resmi ya da gayriresmi kurumların, işgal altındaki Filistin topraklarında Filistinlilere karşı sistematik ihlallerde bulunduğu ifade edildi.

Özellikle gözaltı merkezleri, toplama kampları ve hapishanelerde tutulan Filistinli esirler ile dayanışma aktivistlerinin işkence, cinsel şiddet ve tecavüze maruz bırakıldığı aktarılan açıklamada, bu yöntemlerin Filistinlileri sindirmek ve zorunlu göçe zemin hazırlayacak koşullar oluşturmak amacıyla uzun yıllardır sistematik biçimde kullanıldığına dikkat çekildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail'in "utanç listesi"ne alınmasına zemin hazırlayan bulguların ortaya çıkarılmasında rol oynayan BM ve uluslararası toplumun çabalarının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, "cezasızlık ve hesap vermezlik ortamının" İsrail'i, Filistin halkına yönelik ihlallerini ve suçlarını sürdürme konusunda cesaretlendirdiği de vurgulandı.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Dannon, 28 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle İsrail'in BM tarafından "utanç listesi" olarak da bilinen "kara listeye" eklendiğini duyurmuştu.

İsrail yönetimi ise tepki olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisiyle tüm ilişkilerini askıya aldığını duyurmuştu.