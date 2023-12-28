İsrail bombardımanıyla yerinden edilen Filistinlilerin zorlu yaşamı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı nedeniyle defalarca yerinden edilen ve son olarak güneydeki Refah kentine gelen Filistinliler aynı makus talihi paylaşıyor.

İsrail sınırına yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Abesan el-Cedide'de yaşarken saldırıların başlamasıyla önce Han Yunus'un doğusundaki okullara, oradan kentteki mülteci kampına oradan da Refah kentine gelen Ebu İbrahim, bu Filistinlilerden sadece biri.

Göç ettikleri her yerin İsrail tarafından bombalanması nedeniyle yaklaşık 80 gündür oradan oraya sürüklenen Ebu İbrahim ve ailesi, Refah'ta kurdukları derme çatma çadırda zorlu şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.

Çocukları ve eşi için yemek pişirirken AA muhabirine konuşan Ebu İbrahim, "Ellerime, gözlerime ve yüzüme bakın simsiyah. Yemek pişirmeye odun bulamıyoruz. Kağıt, saman, plastik ne bulursak onlarla ateş yakıyor, yemekleri öyle pişiriyoruz. Çıkan duman gözlerimi yakıyor. İçtiğimiz su, yediğimiz yemek kirli. Bu yemekleri plastik yakarak pişiriyoruz, ateşten çıkan kara dumanlar yemeğe karışıyor ama başka çaremiz yok. Çocuklarım var ve karınlarını doyurmak zorundayım." diyerek yaşadıkları zorlukları anlattı.

"İnsanın evine dönmesi dünya dolusu altına bedel"

Her an yaşadıklarının hayal mi yoksa gerçek mi olduğunu sorduğunu dile getiren Ebu İbrahim, "hiçbir zaman yaşamayı düşünmedikleri gayri insani koşullar nedeniyle histerik bir hal içinde olduklarını" kaydetti.

Abesan el-Cedide'deki evlerinin akıbetini bilmediğini ve oraya dönmek istediğini belirten Ebu İbrahim, "İnsan gibi yaşamak ve sokaklarda yersiz yurtsuz bir hayat sürmekten kurtulmak istiyorum. Yaşadığımız bu kabustan uyanmak istiyorum. İnsanın evine dönüp orada yaşaması dünya dolusu altına bedel." dedi.

Kumaş ve naylon parçalarından ibaret çadırın bir köşesinde çocuklarını doyurmakla meşgul olan Ebu İbrahim'in eşi de yaşadıklarının hayal mi yoksa gerçek mi olduğuna inanamadığını ifade etti.

Her yerde benzer acılı manzaralar

Ebu İbrahim ve ailesinin çadırından çok da uzak olmayan bir yerde benzer dramlar yaşanıyor.

Kuzeydeki Gazze kentinden orta kesimdeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'na, oradan Deyr Belah'a sonra da Refah'a geldiğini anlatan Filistinli kadın Ahlam Şelah, yatacakları yerleri ve yiyecek yemekleri olmadığını söyledi.

Hind Abdunnebi'nin durumu ise soğuğa ve zor şartlara dayanamayan kalp hastası çocuğundan ötürü daha da zor.

Gündüz sokakta sıcaktan yandıklarını gece de soğuktan donduklarını vurgulayan Abdunnebi, "Yiyecek yemeğimiz, yatacak yerimiz yok. Çocuklarım için bir çadır aradım ama nafile. Yaşamakta gözüm yok, tek istediğim çocuklarıma sığınacak bir yer bulmak. Küçük oğlum kalp hastası ve bu şartlara dayanamıyor." diye konuştu.