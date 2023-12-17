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İsrail Büyükelçisi: İsrail'in en büyük düşmanı gerçeklerdir - Son Dakika
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İsrail Büyükelçisi: İsrail'in en büyük düşmanı gerçeklerdir

Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, İsrail güçlerinin AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u darbetmesine tepki göstererek, İsrail'in en büyük düşmanının gerçekler olduğunu ve gerçeğin temsilcileri gazetecileri onlarca yıldır hedef aldığını söyledi.

İsrail Büyükelçisi: İsrail\'in en büyük düşmanı gerçeklerdir
17.12.2023 - 11:05,
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Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, İsrail güçlerinin AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u darbetmesine tepki göstererek, İsrail'in en büyük düşmanının gerçekler olduğunu ve gerçeğin temsilcileri gazetecileri onlarca yıldır hedef aldığını söyledi.

Büyükelçi Zomlot, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u görevi sırasında darbetmesine tepki gösterdi.

İsrail'in gazetecileri hedef alan bu politikasını uzun zamandır sürdürdüğüne dikkati çeken Zomlot, "Çünkü İsrail'in en büyük düşmanı gerçeklerdir. Gerçeğin temsilcileri gazetecilerdir ve İsrail, onlarca yıldır bunu (gazetecileri hedef almayı) sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

İsrailli askerlerce Batı Şeria'nın Cenin kentinde 11 Mayıs 2022'de öldürülen El Cezire televizyonunun deneyimli muhabiri Şirin Ebu Akile başta olmak üzere İsrail'in katlettiği tüm gazetecileri anımsatan Zomlot, şunları kaydetti:

"Doktorların, hastanelerin, gazetecilerin hedef alınmasına karşı çıkmak için bir araya gelmenin zamanıdır. Bence İsrail, bu kez sadece Filistin'de değil tüm dünyada hepimizin peşinde olduğunu, gerçeğin peşinde olduğunu açıkça ortaya koydu. İsrail, zulmünü karanlıkta yapmak istiyor fakat bugün herkes (İsrail'e) diyor ki 'Savaş suçları ve insanlığa karşı suçları işliyorsunuz ama karanlıkta değil.'"

Büyükelçi Zomlot, İsrail'in işlediği suçları ortaya çıkaracaklarının altını çizerek, "Her savaş suçlusunu takip edeceğiz ve herkes adalete teslim edilmelidir." dedi.

İsrail güçlerinin AA foto muhabirine saldırısı

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u Doğu Kudüs'teki görevi sırasında darbetmişti.

İsrail güçleri, cuma namazı kılınmasına sınırlama getirdiği Mescid-i Aksa yakınlarında bir grup Filistinlinin toplanması sırasında olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf'a önce silah çekmiş, ardından da yere düşürüp tekmelemişti.

Aldığı şiddetli darbelerle yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs'teki Makasid Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İsrail polisleri, Haruf'un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle'ye de saldırmıştı.

Kaynak: AA
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Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Son Dakika

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