İsrail, Cenin'de Filistin binasını yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilere ait 3 katlı binayı "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin kentinin güneyindeki Anza köyünde bulunan binanın sahibi Hafız Ebu Kıyas, çok sayıda buldozer eşliğinde köye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin saatler süren yıkım çalışmasının ardından yapıyı yerle bir ettiğini söyledi.

Ebu Kıyas, binanın zemin katında üç deponun bulunduğunu, ikinci kattaki dairelerin henüz kullanılmadığını, üçüncü katın ise inşaat halinde olduğunu ifade etti.

Yıkım, dava süreci devam ederken gerçekleştirildi

Binaya birkaç ay önce, bölgedeki diğer yapılarla birlikte "ruhsatsız inşa edildiği" bahanesiyle yıkım tebligatı gönderildiğini belirten Ebu Kıyas, İsrail mahkemelerine itiraz başvurusunda bulunduğunu ve davanın halen devam etmesine rağmen yıkımın gerçekleştirildiğini vurgulayarak duruma tepki gösterdi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Anza köyü, İsrail makamlarının Ağustos 2025'te 16 yapı hakkında yıkım tebligatı göndermesinden bu yana yıkım tehdidi altında bulunuyor. İsrail ordusunun köye yönelik baskın ve arama faaliyetleri de sürüyor.