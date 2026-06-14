İsrail Cibaliya'ya Saldırdı: 2 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir marketin önüne insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

İlk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, yaralılar olduğu aktarıldı.

Yaralı sayısına ilişkin henüz net bilgi alınamadı.

İsrail ordusu bu sabah Han Yunus'a da saldırı düzenlemiş, 2 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgeye saldırılar düzenliyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son verilere göre toplam can kaybının 72 bin 996'ya, yaralı sayısının 173 bin 246'ya yükseldiği kaydedilmişti.