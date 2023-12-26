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İsrail Cumhurbaşkanı Gazze'ye atılan mermilere mesaj yazdı - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı Gazze'ye atılan mermilere mesaj yazdı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze'ye atılacak obüs mermilerinden birinin üzerine 'size güveniyoruz' yazdı. Herzog, Gazze-İsrail sınırındaki yedek taburları ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yazılı ve fotoğraflı paylaşımda bulundu. İsrail ordusu daha önce de mermilere mesaj yazan aktivistlerin fotoğraflarını yayımlamıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Gazze\'ye atılan mermilere mesaj yazdı
26.12.2023 - 00:49,
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze'ye atılacak obüs mermilerinden birinin üzerine "size güveniyoruz" yazdı.

Herzog, Gazze-İsrail sınırındaki yedek taburları ziyaretine ilişkin X sosyal medya hesabından yazılı ve fotoğraflı paylaşımda bulundu.

Gazze sınırındaki yedek taburların 80 gündür evlerinden uzakta olduklarını ve büyük bir görev duygusuyla tüm zorluklara göğüs gerdiklerini kaydeden Herzog, "İsrail'in onlara ve ailelerine, cephede bulundukları sırada ve şehre döndüklerinde tam destek sunması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Herzog, ziyaretine ilişkin fotoğraflar da paylaştı. Fotoğraflardan birinde Gazze'ye atılacak obüs mermilerinden birinin üzerine "size güveniyoruz" diye yazdığı görüldü.

İsrail ordusu da daha önce üzerlerinde Tel Aviv'i eleştiren Arap ve yabancı aktivistlerin isimlerinin yazılı olduğu mermilerin fotoğraflarını yayımlamıştı.

ABD'den gelerek İsrail'in Nahal Oz kasabası yakınlarında bir noktaya konuşlanan askeri birlikleri ziyaret eden Yahudi siviller de 10 Aralık'ta, Gazze'ye atılan obüs mermilerinin üzerine "saygılarımızla" notunu düşmüştü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail Cumhurbaşkanı Gazze'ye atılan mermilere mesaj yazdı - Son Dakika
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