İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Katar Başbakanı ile esir takası müzakereleri için gizlice görüştü - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Katar Başbakanı ile esir takası müzakereleri için gizlice görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Katar Başbakanı ile esir takası müzakereleri için gizlice görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, esir takası müzakerelerini ele almak üzere Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle gizlice görüştüğü ileri sürüldü. İsrail heyetinin Kahire'de yapılan görüşmelere katılmaması ve müzakerelerin alt düzeydeki yetkililerce devam edeceği belirtilmişti.

16.02.2024 20:51  Güncelleme: 20:51
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, esir takası müzakerelerini ele almak üzere Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle gizlice görüştüğü ileri sürüldü.

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında esir takası müzakerelerini tartışmak üzere Katar Başbakanı Sani'yle gizlice görüştüğü ileri sürüldü.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un da yer aldığı heyet, salı günü müzakerelere katılmak için Kahire'ye gitmişti.

New York Times gazetesi, Kahire'de dün yapılan ancak sonuç alınamayan dolaylı görüşmelerin daha alt düzeydeki yetkililerce 3 gün daha devam ettirileceğini yazmıştı.

İsrail'den Walla haber platformu ise Netanyahu'nun, Kahire'de yeni bir esir takası için yapılacak müzakerelere, Tel Aviv'den bir heyetin gitmesine onay vermediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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