İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Pillay'ın Nobel'ini 'alaycı karar' olarak niteledi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'a Nobel Barış Ödülü verilmesinin "alaycı bir karar" olduğunu iddia etti.

İsrail merkezli Arutz Sheva gazetesinin haberine göre, Herzog, İsrail ordusunun Gazze'de yaptıklarının "soykırım" olmadığını savundu.

Pillay'ın, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini savunduğuna işaret eden Herzog, "barış ve uluslararası hukuku teşvik etme çabaları" nedeniyle Güney Afrikalı hukukçuya Nobel Barış Ödülü verilmesinin "Nobel Komitesi'nin alaycı bir kararı" olduğu iddiasında bulundu.

Nobel Barış Ödülü sahibi Pillay kimdir?

2026 Nobel Barış Ödülü, barış ve uluslararası hukuka yönelik çalışmalarından dolayı Güney Afrikalı hukukçu Pillay'a verilmişti.

Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Pillay, Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun Kasım 2025'e kadar başkanlığını yürütmüş, komisyonun ucu açık görev süresine yönelik ABD ve Avrupa'nın eleştirilerine ise "İsrail işgalinin de bir bitiş tarihi yok." yanıtını vermişti.

Eylül 2025'te komisyonun İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği sonucuna varmasının ardından Pillay, The New York Times'ta kaleme aldığı makalede küresel topluma silah satışını kesmesi, insani yardımı engelsiz sağlaması ve diplomasiyi devreye sokarak soykırımı önlemesi çağrısında bulunmuştu.

Pillay, güncel olarak Myanmar'ın soykırımla suçlandığı davada Uluslararası Adalet Divanında (UAD) yargıç olarak görev yapıyor.