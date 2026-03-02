İsrail Dahiye'ye Saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine şiddetli hava saldırıları gerçekleştirdi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Dahiye bölgesini hedef aldı.
Saldırıların ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda üst düzey bir Hizbullah mensubunun hedef alındığı öne sürüldü.
