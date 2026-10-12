İsrail, Dahiyye'de 80 evi yıkarak yaklaşık 400 kişiyi evsiz bıraktı. - Son Dakika
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İsrail, Dahiyye'de 80 evi yıkarak yaklaşık 400 kişiyi evsiz bıraktı.

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İsrail, Negev Çölü'ndeki Dahiyye köyünde 80 evi 'ruhsatsız' gerekçesiyle yıktı, yaklaşık 400 kişi evsiz kaldı. Ortak Liste yıkımı insan hakları ihlali diye kınadı; Hasan el-Nasasra bunun Ben-Gvir ve çevresinin etnik temelli seçim kampanyası olduğunu söyledi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Negev Çölü bölgesinde 80 evi yerle bir ederek 400 Filistinliyi evsiz bıraktı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Arazi Dairesi'ne bağlı ekipler Rahat kentinin kuzeyindeki Dahiyye köyünde "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkımlar gerçekleştirdi.???????

Polisler eşliğinde gerçekleştirilen yıkımda Filistinlilere ait 80 ev yerle bir edildi. Yıkılan evlerde yaşayan yaklaşık 400 kişinin ise evsiz kaldığı aktarıldı.

İsrail'deki Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste konuya dair yazılı açıklama yaptı.

İçinde ailelerin yaşadığı onlarca evin yıkılması şiddetle kınanırken yapılanların apaçık insan hakları ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bölgenin asli unsurlarının topraklarından koparılarak yurtlarından mahrum bırakılmasını amaçlayan yeni bir dayatma girişimiyle karşı karşıya olunduğu belirtildi.

Rahat Belediye Başkan Yardımcısı Hasan el-Nasasra da yaptığı yazılı açıklamada, "Yapılanlar bir kanunun uygulanması değil, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve çevresinin etnik temelli seçim kampanyasından başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Ben-Gvir'in siyasi çıkarlarını Arap toplumunun yıkımı üzerine inşa etmeye çalıştığı belirtildi.

Kaynak: AA
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