İsrail Davud Sapanı Testlerini Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Davud Sapanı Testlerini Tamamladı

12.02.2026 00:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Davud Sapanı savunma sisteminin testlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

İsrail, "Davud Sapanı" (David's Sling) hava savunma sistemi için gerçekleştirilen testlerin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail-ABD ortak üretimi olan sistemin test sürecine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Davud Sapanı'nın "füzeler, roketler, seyir füzeleri ve uçaklar dahil çeşitli tehditleri engellemek üzere tasarlandığı" belirtilerek, yapılan çok sayıda testin başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

Testlerin mevcut ve ortaya çıkabilecek farklı türde zorlu senaryoları kapsadığı aktarıldı, ancak içeriğe dair ayrıntı paylaşılmadı.

Sistem, İsrail Füze Savunma Kurumu ile ABD Füze Savunma Ajansı (MDA) tarafından geliştiriliyor.

İsrail hava savunma sistemleri 4 katmana ayrılıyor

İsrail'in hava savunma sistemi mimarisi, Demir Kubbe (4-70 kilometre), Davut Sapanı (40-300 kilometre), Arrow 2 (500 kilometre) ve Arrow 3 (2 bin 400 kilometre) olmak üzere 4 katmana ayrılıyor.

İsrail ordusunun envanterinde ayrıca ABD yapımı THAAD balistik füze savunma sistemleri de bulunuyor.

ABD'nin İran'a yönelik saldırısına ilişkin müzakereler sürerken İsrailli yetkililer, her türlü duruma karşı hazırlık yapıldığını belirtiyor.

İran lideri Ali Hamaney, 1 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkesine saldırması durumunda savaşın bölgesel olacağını söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bir gün sonra 2 Şubat'ta İran'ın ülkesine saldırısına sert şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Davud Sapanı Testlerini Tamamladı - Son Dakika

Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor Sıfır zam alabilirler Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor! Sıfır zam alabilirler
Hayatının baharındaydı Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi
CHP’de Akın Gürlek alarmı Tüm vekiller “acil“ koduyla Meclis’e çağırıldı CHP'de Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller "acil" koduyla Meclis'e çağırıldı
Menajer Ayşe Barım’ın yargılandığı davada karar günü Menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davada karar günü
Yıllar sonra ortaya çıktı Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

00:06
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
23:31
CHP’li Başarır Meclis’teki kavgadan önce Gürlek’le selamlaşmış
CHP'li Başarır Meclis'teki kavgadan önce Gürlek'le selamlaşmış
22:33
Trump’tan açıklama geldi Netanyahu Beyaz Saray’dan eli boş dönüyor
Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
22:33
Melih Gökçek’ten TBMM’deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
Melih Gökçek'ten TBMM'deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
22:25
ABD’de Epstein’in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
21:23
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 01:36:40. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Davud Sapanı Testlerini Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.