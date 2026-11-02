İsrail'de 19 sandalye kazanan Filistinli listeler değişim hükümeti için birleşti

Sandıktan koalisyon belirsizliğinin çıktığı 27 Ekim seçimlerinde 19 milletvekiliyle tarihi bir başarı elde eden İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümeti devirme amacıyla bir araya geldi.

Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste liderlerinden Ahmet Tıybi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Ortak Liste ve Raam Partisi (Birleşik Arap Listesi) yetkililerinin toplantısından fotoğraf paylaştı.

Tıybi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un hükümet kurma yetkisinin kime verileceği konusunda parti liderleriyle yapacağı istişare toplantıları başlamadan önce, Ortak Liste ve Birleşik Arap Listesi liderleri arasında bir koordinasyon ve istişare toplantısı düzenlendiğini duyurdu.

Hedeflerinin İsrail Başbakanı Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in aşırı sağcı hükümetini devirmek ve yerine bir değişim hükümeti getirmek olduğunu kaydeden Tıybi'nin paylaştığı fotoğrafta, Ortak Liste liderlerinden Yusuf Cebarin ve Bekir Avavde ile Birleşik Arap Listesi Başkanı Mansur Abbas yer aldı.

Ortak Liste ve Birleşik Arap Listesi, bu toplantıyla seçimler sonrasında ilk kez bir araya gelmiş oldu.

Koalisyon belirsizliği

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaştı ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşmişti.

Seçimlerin kesin sonuçlarının 4 Kasım'a kadar açıklanması ve ardından Herzog'un hükümeti kurma görevini kime vereceğine karar vermek için liderlerle istişare görüşmeleri yapması bekleniyor.