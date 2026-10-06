İsrail'de 27 Ekim 2026 seçimi öncesi Netanyahu'nun uyarıldığı iddiaları tartışılıyor

İsrail'de Hamas'ın Ekim 2023'te gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonu öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç ve dış istihbarat kaynaklarınca defalarca uyarıldığı ancak bunları göz ardı ettiği yönündeki iddialar, yaklaşan genel seçimler öncesi ülke siyasetindeki en önemli tartışmalardan biri oldu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımını başlattığı Ekim 2023'ün üzerinden 3 yıl geçerken ülke, 27 Ekim 2026'daki kritik parlamento seçimlerine sert siyasi tartışmaların gölgesinde gidiyor.

Seçim tartışmalarının merkezinde ise Netanyahu'nun saldırılardan önce iç ve dış istihbarat birimlerince önceden uyarıldığı ve İsrail Başbakanı'nın bu uyarıları dikkate almadığı iddiaları yer alıyor.

Muhalifler, Netanyahu'nun önceden uyarıldığını ve bunu dikkate almadığını iddia ediyor; İsrail Başbakanı ise suçlamaları reddediyor.

Ekim 2023 öncesi geldiği söylenen uyarılar silsilesi

İsrail basınında ve Amerikan medyasında yayımlanan araştırma haberlerde, 7 Ekim'den haftalar önce Netanyahu'nun masasına hem bölgesel liderlerden hem kendi güvenlik bürokrasisinden önemli istihbarat raporları ulaştığı öne sürülüyor.

Buna dair iddialar ilk olarak İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz tarafından ortaya atıldı.

Haaretz gazetesinde 8 Eylül 2026'da çıkan haberde, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Eylül 2023 sonlarında Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Netanyahu'yu uyardığı iddia edildi.

Haberde, Netanyahu'nun ise Gazze yerine Batı Şeria'dan bir tehdit beklediğini ifade ederek bu uyarıyı dikkate almadığı ve güvenlik kurmaylarına iletmediği aktarıldı.

Netanyahu bu haberi yalanlarken, BAE yönetimi ne yalanladı ne de doğruladı. Bu tartışmalar nedeniyle eleştirilerin odağına oturan Netanyahu, 27 Eylül'de BAE'ye giderek Al Nahyan ile görüştü.

İsrail basını, Netanyahu'nun ziyarette Al Nahyan'dan Haaretz'in iddiasını yalanmasını istediğini öne sürdü. Ancak Al Nahyan'dan bu görüşme sonrası herhangi bir açıklama gelmemesi ise dikkati çekti.

İç istihbarat uyarıları

Jerusalem Post gazetesinin 8 Eylül'de bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde ise dönemin iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da 1 Ekim 2023'te Netanyahu'yu uyardığı ileri sürüldü.

Güvenlik kaynağı, Hamas harekete geçmeden önce Yahya Sinvar ve diğer üst düzey yetkililere suikast düzenlenmesini öngören istihbarat raporunun Bar tarafından Netanyahu'ya sunulduğunu, ancak Başbakan'ın bunu kabul etmediğini savunarak, "Bu konuyla ilgili son zamanlarda ortaya çıkan haberler doğru." iddiasında bulundu.

İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland, 14 Eylül'de İsrail'in Maariv gazetesine yaptığı açıklamada, dönemin Askeri İstihbarat Direktörü Aharon Haliva'nın çok cepheli savaş riskine yönelik analizini değiştirdiğini belirtti.

Bunun üzerine 16 Ağustos 2023'te Netanyahu ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Eiland, Başbakan'ı 2023 sonu veya 2024 başında büyük bir savaş patlak verebileceği konusunda uyardığını ifade etti.

Mısır istihbaratının uyarısı

The Atlantic dergisinin 26 Eylül'deki haberinde, dönemin Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in 26 Eylül 2023'te gizlice Ben Gurion Havalimanı'na indiği ve Tel Aviv yönetimine, "Rotanızı değiştirmezseniz Gazze yüzünüze patlayacak." ikazında bulunduğu öne sürüldü.

Haberde, 5 Ekim 2023'te de Mısır üzerinden İsrail'e yeni bir uyarının iletildiği iddia edildi.

Netanyahu, bu iddiaları da reddederek, kendisinin 7 Ekim öncesi uyarılmadığı tezini yinelerken, Mısır'dan bu haber hakkında resmi açıklama yapılmadı.

ABD medyasına yansıyan haberler

The Wall Street Journal, The New York Times ve The Atlantic gibi önde gelen ABD yayın organları; Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) yabancı servis kaynaklarına dayanarak eylül sonu ve ekim başında Hamas'ın gerilimi tırmandıracağına dair raporlar hazırladığını yazdı.

Ayrıca New York Times, BAE lideri Al Nahyan'ın Netanyahu'ya bizzat uyarıda bulunduğunu aylar sonra CIA Direktörü William Burns'e de teyit ettiğini aktardı.

Netanyahu medya organlarına ve gazetecilere dava açtı

İsrail Başbakanlık Ofisi, Haaretz'in haberini sert bir dille yalanlayarak Eylül 2023 başından 7 Ekim'e kadar Netanyahu ile Bin Zayid arasında herhangi bir telefon kaydına rastlanmadığını savundu.

Kanal 14 televizyonunun haberine göre Netanyahu, 30 Eylül'de 850 bin dolarlık tazminat davası açtı.

Davalılar arasında Haaretz, Yedioth Ahronoth ve Kanal 12'nin yanı sıra gazeteciler Shlomi Eldar, Ruth Yuval, Uri Misgav, Nadav Eyal ve Barak Ravid de yer alıyor.

Netanyahu ile eski Şin-Bet Başkanı ile karşılıkla atışma

Seçimler öncesinde artan baskı karşısında Netanyahu, "Beni o sabah uyandırmadılar, uyandırsalardı her şey farklı olurdu." söylemini öne sürerek eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile eski Şin-Bet Başkanı Ronen Bar'ı hedef aldı.

Başbakanlık Ofisi ve hükümete yakın çevreler; Bar'a, orduyu bilgilendirmemek, Nova festivalini tahliye etmemek ve Mısır istihbaratıyla gizli görüşmeler yürütmek gibi suçlamalar yöneltildi.

Bu suçlamalara sert tepki gösteren eski Şin-Bet Başkanı Bar, Başbakan Netanyahu aleyhine iftira davası açmaya hazırlandığını duyurdu.

Muhalefet ve güvenlik çevrelerinden sert tepki

Netanyahu'nun resmi bir devlet soruşturma komisyonu kurulmasını ısrarla engellemesi, İsrail muhalefetinde ve eski güvenlik yetkililerinde büyük tepkiye yol açtı.

Haaretz gazetesinin BAE iddialarını duyurmasının ardından 8 Eylül'de ilk açıklamayı yapan Yashar Partisi Genel Başkanı Gadi Eisenkot, Netanyahu'nun İsrail'i kör bir şekilde felakete sürüklediğini, düzinelerce uyarı almasına rağmen sorumluluktan kaçmak için "uyarılmadım" yalanına sığındığını belirtti.

Aynı gün tepki gösteren Demokratlar Partisi Genel Başkanı Yair Golan ise Netanyahu'nun işlediği suçlar nedeniyle cezaevinde olması gerektiğini vurguladı.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett de söz konusu uyarıların doğruluğuna işaret ederek, Ekim 2023'teki başarısızlığın doğrudan Netanyahu'nun kişisel sorumluluğu olduğunu kaydetti.