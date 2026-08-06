İsrail'de Alıkonan Filistinli Çocuklar Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'de Alıkonan Filistinli Çocuklar Artıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail hapishanelerinde suçlama olmaksızın alıkonan Filistinli çocuk sayısı 191'e yükseldi.

İsrail hapishanelerinde suçlama yöneltilmeden alıkonan Filistinli çocuk sayısının geçen yıla oranla iki katına çıkarak 191'e ulaştığı belirtildi.

İsrail Hapishaneler İdaresi'nin yayımladığı güncel tutuklu sayılarına ilişkin verileri inceleyen "Çocuk Gözaltılarına Karşı Ebeveynler"den yapılan açıklamada, hiçbir suçlama yöneltilmeden hapishanelerde alıkonan Filistinli çocukların sayısında endişe verici bir artış olduğunun altı çizildi.

İsrail'in hapishanelerde "idari tutukluluk" adı altında hiçbir suçlama yöneltmeksizin alıkoyduğu Filistinli çocukların sayısının Ocak 2025'te 103 olduğu, ancak bu yıl Mart itibarıyla bu sayının 191'e ulaştığı bildirildi.

Öte yandan hapishanelerdeki toplam Filistinli çocuk sayısının da yüzde 26 oranında arttığı aktarılan açıklamada, Ocak 2025'te 303 olan sayının mart 2026 itibarıyla 383'e çıktığı kaydedildi.

Bir yıldan uzun süredir hapishanelerde alıkonan Filistinli çocukların sayısı 8 katına çıktı

Haklarında hiçbir suçlama yöneltilmeksizin bir yıldan fazla bir süre alıkonan Filistinli çocuk sayısının sekiz katına çıktığının altı çizildi.

Açıklamada, idari tutukluluk uygulamasıyla bir yıldan uzun süredir İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli çocukların sayısının söz konusu dönemde 6'dan 50'ye yükseldiği bildirildi.

Bazı Filistinli çocukların ise iki yılı aşkın süredir İsrail hapishanelerinde alıkonduğu belirtildi.

"Ailelerinden koparılan çocuklar çok kötü muamelelere maruz kalıyor"

Çocuk Gözaltılarına Karşı Ebeveynler Direktörü Titi Carmel, "Ailelerinden koparılan bu çocuklar çok kötü muamelelere maruz kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli çocukların gizli delillere dayanarak veya yargılama olmaksızın hapishanelerde alıkonulduğunu vurgulayan Carmel, "İsrail'deki ve dünyadaki çocuklar yaz tatillerinin tadını çıkarırken, giderek artan sayıda Filistinli çocuk sert koşullar altında parmaklıklar arkasında tutuluyor." ifadelerini kullandı.

Filistinli insan hakları kuruluşlarının verilerine göre ise İsrail hapishanelerinde yaklaşık 350'si çocuk, 84'ü kadın olmak üzere 9 bin 600'den fazla Filistinli bulunuyor. Haklarında yayımlanan raporlarda, esirlerin işkence, tıbbi ihmal ve kötü muameleye maruz kaldığı belirtiliyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamaları öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum bırakılarak 6 aya kadar alıkonulabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Alıkonan Filistinli Çocuklar Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ay Grubu suç örgütüne darbe: Karışmadıkları suç kalmamış Ay Grubu suç örgütüne darbe: Karışmadıkları suç kalmamış
Arkadaşını canice katletti: Polisi arayıp “trafik kazası“ dedi Arkadaşını canice katletti: Polisi arayıp "trafik kazası" dedi
Bakan Bayraktar paylaştı: Gabar’da günlük petrol üretimi rekor kırdı Bakan Bayraktar paylaştı: Gabar'da günlük petrol üretimi rekor kırdı
Gülistan Doku soruşturmasında iki dalgıç tutuklandı: Suçlama vahim Gülistan Doku soruşturmasında iki dalgıç tutuklandı: Suçlama vahim
Piknik felaketle bitti Dereye Düşen Ela Nur’dan acı haber Piknik felaketle bitti! Dereye Düşen Ela Nur’dan acı haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü Masada tek konu vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü! Masada tek konu vardı

11:27
Savaş Cebeci yıllar sonra Kaan Kazgan kavgasını anlattı: Şu andaki bilgim olsa...
Savaş Cebeci yıllar sonra Kaan Kazgan kavgasını anlattı: Şu andaki bilgim olsa...
11:25
Ankara’nın ünlü AVM’si kapandı mı Görüntüler sonrası açıklama var
Ankara'nın ünlü AVM'si kapandı mı? Görüntüler sonrası açıklama var
11:14
26 yaşındaki Müge’nin acı sonu Katilini görmüş ama emin olamamış
26 yaşındaki Müge'nin acı sonu! Katilini görmüş ama emin olamamış
10:33
Türkiye dahil 3 ülkeden tarihi savunma anlaşması Güvenlik kaynakları doğruladı
Türkiye dahil 3 ülkeden tarihi savunma anlaşması! Güvenlik kaynakları doğruladı
10:10
Altında ocak ayından bu yanan bir ilk gerçekleşti Gözler bugün açıklanacak veride
Altında ocak ayından bu yanan bir ilk gerçekleşti! Gözler bugün açıklanacak veride
10:07
Son anketten ezber bozan sonuçlar İki partinin tarihi oy kaybı var
Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 14:17:10. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'de Alıkonan Filistinli Çocuklar Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.