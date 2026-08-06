İsrail'de Alıkonan Filistinli Çocuklar Artıyor

İsrail hapishanelerinde suçlama yöneltilmeden alıkonan Filistinli çocuk sayısının geçen yıla oranla iki katına çıkarak 191'e ulaştığı belirtildi.

İsrail Hapishaneler İdaresi'nin yayımladığı güncel tutuklu sayılarına ilişkin verileri inceleyen "Çocuk Gözaltılarına Karşı Ebeveynler"den yapılan açıklamada, hiçbir suçlama yöneltilmeden hapishanelerde alıkonan Filistinli çocukların sayısında endişe verici bir artış olduğunun altı çizildi.

İsrail'in hapishanelerde "idari tutukluluk" adı altında hiçbir suçlama yöneltmeksizin alıkoyduğu Filistinli çocukların sayısının Ocak 2025'te 103 olduğu, ancak bu yıl Mart itibarıyla bu sayının 191'e ulaştığı bildirildi.

Öte yandan hapishanelerdeki toplam Filistinli çocuk sayısının da yüzde 26 oranında arttığı aktarılan açıklamada, Ocak 2025'te 303 olan sayının mart 2026 itibarıyla 383'e çıktığı kaydedildi.

Bir yıldan uzun süredir hapishanelerde alıkonan Filistinli çocukların sayısı 8 katına çıktı

Haklarında hiçbir suçlama yöneltilmeksizin bir yıldan fazla bir süre alıkonan Filistinli çocuk sayısının sekiz katına çıktığının altı çizildi.

Açıklamada, idari tutukluluk uygulamasıyla bir yıldan uzun süredir İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli çocukların sayısının söz konusu dönemde 6'dan 50'ye yükseldiği bildirildi.

Bazı Filistinli çocukların ise iki yılı aşkın süredir İsrail hapishanelerinde alıkonduğu belirtildi.

"Ailelerinden koparılan çocuklar çok kötü muamelelere maruz kalıyor"

Çocuk Gözaltılarına Karşı Ebeveynler Direktörü Titi Carmel, "Ailelerinden koparılan bu çocuklar çok kötü muamelelere maruz kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli çocukların gizli delillere dayanarak veya yargılama olmaksızın hapishanelerde alıkonulduğunu vurgulayan Carmel, "İsrail'deki ve dünyadaki çocuklar yaz tatillerinin tadını çıkarırken, giderek artan sayıda Filistinli çocuk sert koşullar altında parmaklıklar arkasında tutuluyor." ifadelerini kullandı.

Filistinli insan hakları kuruluşlarının verilerine göre ise İsrail hapishanelerinde yaklaşık 350'si çocuk, 84'ü kadın olmak üzere 9 bin 600'den fazla Filistinli bulunuyor. Haklarında yayımlanan raporlarda, esirlerin işkence, tıbbi ihmal ve kötü muameleye maruz kaldığı belirtiliyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamaları öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum bırakılarak 6 aya kadar alıkonulabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.