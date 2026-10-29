İsrail'de Arap partileri 19 sandalyeyle kilit konumda, bloklar çoğunluğa ulaşamıyor - Son Dakika
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İsrail'de Arap partileri 19 sandalyeyle kilit konumda, bloklar çoğunluğa ulaşamıyor

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Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, İsrail seçimlerinin işgali bitirecek ve adil barışa inanacak ortak çıkarmasını umduğunu söyledi. Oyların yüzde 93'ünden fazlası sayıldı; iktidar bloku 53, muhalefet 48 sandalyede, Arap partileri 19 milletvekiliyle kilit konumda.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, İsrail'de düzenlenen genel seçimlerin "işgale son vermeye ve adil bir barışı sağlamaya inanan bir ortak" çıkarmasını umduklarını belirtti.

Şeyh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'deki genel seçimlere ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail seçimlerinin ülkenin iç meselesi olduğunu belirten Şeyh, "Seçimlerin, Filistin'deki işgalin sona ermesi gerektiğine ve adil barışa inanan bir ortak çıkarmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukukun ve BM kararlarının önemini vurgulayan Şeyh, bölgede güvenlik, barış ve istikrarın anahtarının uluslararası kararların uygulanmasından geçtiğini kaydetti.

Sandık sayımında son durum

İsrail'de dün gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde oyların yüzde 93'ünden fazlası sayılırken, ortaya çıkan tabloya göre iktidar bloku 53, muhalefet bloku ise 48 sandalye elde ediyor.

Mevcut sonuçlara göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku da eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili çoğunluğuna ulaşamıyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ise tarihi bir rekora imza atarak 120 sandalyeli Mecliste 19 milletvekili çıkarıp kilit bir konuma yükseldi.

Kaynak: AA
Hüseyin EşPolitikaFilistinİsrailGüncelDünyaSon Dakika

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