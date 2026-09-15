İsrail'de aşırı sağcı partiden yargı mensuplarını hedef alan yapay zeka videosu

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi, seçim kampanyası için yargı mensuplarının yerlerde sürüklendiği bir yapay zeka videosu yayımladı.

Smotrich'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayınladığı videoda yargı mensuplarının şiddete maruz kaldığının görülmesi tepkilere neden oldu.

Yapay zeka ile hazırlanmış videoda, İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Yitzhak Amit, Başsavcı Gali Baharav-Miara ve Yüksek Mahkeme Yargıcı Daphne Barak-Erez'in yeşil yelekli kişiler tarafından yerlerde sürüklendiği görüldü.

Aşırı sağcı bakanın, "Tıkanıklığı açıyoruz. Evet, Smotrich." notuyla paylaştığı yargı reformunda işaret eden yapay zeka videonun sonunda Yüksek Mahkeme Yargıcı olduğu düşünülen takım elbiseli bir kişinin savaş alanına dönmüş meydanda arkası dönük bir şekilde yürümesi dikkati çekti.

Videoda, Dini Siyonizm'in yeni yargı reformuyla Yüksek Mahkeme'ye 10 yargıç atanacağı, başsavcının görevden alınarak yerine muhalif olmayan bir isim atanacağı ve "yargı yetkisini aşma" maddesinin yürürlüğe konulacağı ileri sürüldü.

İsrail'de yargıçların yemin törenine katılan Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise Smotrich'in paylaştığı videoyu "Yapay zeka videolarında bile seçimler iç savaş değildir." sözleriyle eleştirdi.

Yargı düzenlemelerinin siyasi tartışmanın merkezinde olduğu İsrail'de, mevcut iktidar, yargının yetkilerini aşarak siyasi kararlara müdahale ettiğini ileri sürerken muhalefet ise Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonun yargıya müdahale ederek kontrolü altına almaya çalıştığını belirtiyor.