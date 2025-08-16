İsrail'de Aşırı Sıcaklar 3 Can Aldı - Son Dakika
İsrail'de Aşırı Sıcaklar 3 Can Aldı

16.08.2025 20:42
İsrail'de şiddetli sıcaklar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişiye tıbbi müdahale yapıldı.

İsrail'de yaklaşık bir haftadır etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail'i etkisi altına alan şiddetli sıcaklar nedeniyle 8-15 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 565 kişiye tıbbi müdahalede bulunulduğu aktarıldı.

Aşırı sıcaklar nedeniyle 3 ölüm vakasının İsrail'in kuzeyindeki Tiberya ile güneydeki Eylat ve Necef kentlerinde gerçekleştiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızının (Magen David Adom) aşırı sıcaklardan etkilenen 2 bin 565 kişiye halsizlik, bayılma, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı ve bozukluğu gibi şikayetler nedeniyle tıbbi yardımda bulunduğu kaydedildi.

İsrail Meteoroloji Servisinin verilerine göre, ülkenin kuzeyindeki Safed kentinde termometrelerin 41,4 dereceyi göstermesiyle kentte yeni sıcaklık rekoru kırıldı. Öte yandan güneydeki Eylat kentinde ise termometreler 48,8 dereceyi gösterdi.

İsrail'de etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tüketimi rekor seviyelere ulaştı.

Ülkenin elektrik dağıtım şirketi Bağımsız Sistem Operatörü (Noga), salı günü artan sıcaklara bağlı olarak ülke tarihinde ilk kez 17 bin megavatın üzerinde elektrik tüketiminin kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Demir yolları şirketi ise bazı tren güzergahlarına hız sınırı getirmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump’tan, Zelenski’ye ’Donbas’ın tamamının Rusya’ya bırakılması’ karşılığında savaşı bitirme sözü
Trump'tan, Zelenski'ye 'Donbas'ın tamamının Rusya'ya bırakılması' karşılığında savaşı bitirme sözü
