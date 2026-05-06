İsrail'de Asker ve Polis İntiharları Artıyor

06.05.2026 03:25
İsrail'de 2026'dan beri en az 10 asker ve 2 polis intihar etti, psikolojik destek yetersizliği gündemde.

İsrail basını, ülkede 2026 yılının başından bu yana en az 10 asker ile iki polis intihar ettiğini bildirdi.

İsrail'in Haaretz gazetesine dayandırılan haberde, intihar vakalarının büyük bölümünün Gazze'deki saldırılar sürecinde yaşanan psikolojik etkilerle bağlantılı olduğu aktarıldı.

Habere göre, yalnızca nisan ayı içinde görevde bulunan 6 askerin intihar ettiği, yılbaşından bu yana toplam intihar vakalarının en az 10'a yükseldiği belirtildi.

Aynı dönemde 2 İsrail polis memurunun da intihar ettiği ifade edildi.

"Psikolojik destek sisteminde aksaklıklar"

İsrailli askerler ve travma uzmanlarına dayandırılan değerlendirmelerde, ordu içinde psikolojik destek mekanizmalarında ciddi zafiyetler bulunduğu öne sürüldü.

Askerlerin ruh sağlığına yönelik destek günlerinin iptal edildiği, saha içindeki psikolojik destek personelinin azaltıldığı ve komutanların erken uyarı işaretlerine yeterince önem vermediği ifade edildi.

Gazze saldırıları sonrası artış

Haberde, intihar vakalarındaki artışın Gazze saldırıları sonrası belirgin hale geldiği ve askerler arasındaki intihar eğiliminin 2023'ten bu yana devam ettiği belirtildi.

İsrail kaynaklarına göre, 2025 yılında zorunlu askerlik görevindeki 22 askerin intihar ettiği ve bunun son 15 yılın en yüksek seviyesi olduğu aktarıldı.

İsrail medyası, artan intihar vakalarının Gazze'de yürütülen saldırıların yarattığı psikolojik baskıyla bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.

Kaynak: AA

