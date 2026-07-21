İsrail'de Bakan Ben-Gvir'e Suikast İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'de Bakan Ben-Gvir'e Suikast İddiası

21.07.2026 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli bir Filistinli, Bakan Ben-Gvir'e suikast planladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e suikast planladığı iddiasıyla bir Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail polisi ve iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak), Muhammed Avad'ı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı kuzeydeki Nasıra kentinde gözaltına aldı.

29 yaşındaki İsrail vatandaşı Filistinli Avad'ın Ben-Gvir'e suikast düzenlemeyi planladığı ve yardım almak amacıyla Hamas'a katılmaya teşebbüs ettiği ileri sürüldü.

Avad hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlanacağı da belirtildi.

İsrail kabinesinin aşırı sağcı isimlerinden Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, kendisine yönelik suikast iddiasının ardından Filistinlileri hedef alan adımlar atmayı sürdüreceğini söyledi.

Ben-Gvir, kendisine yönelik 9 suikast teşebbüsünde bulunulduğunu da iddia etti.

Filistinlilerin sistematik olarak işkence ve türlü hak ihlallerine maruz kaldığı İsrail hapishanelerinde "reform yapmaya" devam edeceğini ileri süren Ben-Gvir, Filistinlilere ait evleri yıkmaya, Filistinli esirlere idam cezasının arkasında durmaya ve İsraillileri silahlandırmaya devam edeceği tehdidinde bulundu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Bakan Ben-Gvir'e Suikast İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu
Siverek’te Kız Kardeşler Boğuldu Siverek'te Kız Kardeşler Boğuldu
İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı
Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz

17:01
Özgür Özel’in yeni parti ilanına Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum
16:48
Görüntüler İstanbul’un yanı başından Her yeri istila ettiler
Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler
16:26
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’den ilk milletvekili istifası
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası
15:46
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
15:46
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 17:38:39. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'de Bakan Ben-Gvir'e Suikast İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.