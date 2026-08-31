İsrail'de Deniz Suyu Arıtma Tesisleri Kapatıldı - Son Dakika
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İsrail'de Deniz Suyu Arıtma Tesisleri Kapatıldı

İsrail\'de Deniz Suyu Arıtma Tesisleri Kapatıldı
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Hava koşulları nedeniyle 6 deniz suyu arıtma tesisinden 5'i kapandı, su kısıtlamaları uygulandı.

İsrail'de deniz suyunda hava koşullarının yol açtığı "şiddetli bulanıklık" nedeniyle 6 deniz suyu arıtma tesisinden 5'inin geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

The Times of Israel'in haberine göre, İsrail Su İdaresi su ihtiyacının büyük kısmını deniz suyu arıtma tesislerinden karşılayan ülkenin güneyindeki Sorek A ve Sorek B, Palmachim, Aşkelon ve Aşdod tesislerini kapatırken sadece merkezdeki Hadera tesisi faaliyet göstermeye devam etti.

İsrail Su İdaresi, ülkenin güneyindeki tarım alanları için sağlanan içme suyu arzının azaltılmasına yönelik talimatlar verdi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, tesislerde meydana gelen sorun nedeniyle Tel Aviv-Yafa Belediyesi'nin park sulama sistemleri, plaj duşları ve kamuya açık alanlardaki çeşmelere verilen suları kısıtladığı bildirildi.

Kanal 12'nin haberine göre, olayın İran'ın ABD'deki su sistemlerini hedef aldığı öne sürülen son siber saldırının ardından yaşanması dikkati çekerken kaynaklar, İsrail'deki durumun siber saldırıyla bağlantılı olmadığını öne sürdü.

İsrail Enerji ve Altyapı Bakanlığı, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Sorek A ve B tesislerinin tekrar tam kapasite çalışmaya başladığını, Palmachim ve Aşdod'daki tesislerin ise kısa süre sonra tam kapasiteye dönmesinin beklendiğini açıkladı.

Açıklamada, Kudüs'te bazı bölgelerde su kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

Öte yandan, İsrail Su İdaresi işgal altındaki Doğu Kudüs'te Eski Şehir'in Şam Kapısı yakınlarına "acil durumlara hazırlık amacıyla" içme suyu depoları yerleştirdi.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, İsrail, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Deniz Suyu Arıtma Tesisleri Kapatıldı - Son Dakika

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