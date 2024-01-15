 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'de Esir Takası Tartışmaları Yeniden Gündemde - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'de Esir Takası Tartışmaları Yeniden Gündemde

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 100 günü geride bırakırken, Tel Aviv yönetiminin Savaş Kabinesi içindeki bölünme İsrailli esirlerin geri getirilmesini temin edecek olası esir takası mutabakatına ilişkin fikir ayrılıklarıyla tekrar gün yüzüne çıktı. Kabine üyeleri Benny Gantz ve Gadi Eisenkot, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması için Hamas'la anlaşmaya varılmasını savunurken, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant yalnızca askeri baskının yeni bir anlaşmayı getireceğini dile getirerek itirazda bulundu.

İsrail\'de Esir Takası Tartışmaları Yeniden Gündemde
15.01.2024 - 14:31,  Güncelleme: 14:33
Abone Ol

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 100 günü geride bırakırken, Tel Aviv yönetiminin Savaş Kabinesi içindeki bölünme İsrailli esirlerin geri getirilmesini temin edecek olası esir takası mutabakatına ilişkin fikir ayrılıklarıyla tekrar gün yüzüne çıktı.

Haaretz gazetesinin, ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, 13 Ocak'ta yapılan Savaş Kabinesi toplantısında, kabine üyeleri Benny Gantz ve Gadi Eisenkot, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması için Hamas'la anlaşmaya varılmasını savunurken, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant yalnızca askeri baskının yeni bir anlaşmayı getireceğini dile getirerek itirazda bulundu.

Ulusal Birlik Partisi lideri ve Savaş Kabinesi üyesi Gantz ile partinin kabine üyesi Eisenkot, Hamas'la esirlerin geri getirilmesi için hemen anlaşmaya varılmasına yol açabilecek yeni fikirlerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İsrail yönetiminin, esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini savunan Gantz ve Eisenkot, İsrailli esirlerin hayatlarının tehlikede olduğunu iddia etti.

Netanyahu ve Gallant ise Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki kontrolü sona ermeden saldırıların durdurulmasının İsrail'in güvenlik çıkarlarına zarar vereceğini söyleyerek Gantz ve Eisenkot'a karşı çıktı.

Ayrıca, Haaretz'e konuşan ismi açıklanmayan bir hükümet yetkilisi, şu ana kadar Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatına varılması için yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedilmediğini, Katar ve Mısır'ın önerilerinin İsrail'in şartlarını karşılamadığını aktardı.

Haberde, Hamas'ın olası bir esir takası mutabakatını Gazze'deki saldırıları sona erdirmek için kullanmak istediği, Tel Aviv yönetimininse sonrasında Gazze'ye saldırılarını devam ettirebilecek daha sınırlı mutabakat arayışı içinde olduğu belirtildi.

Gazze'deki İsrailli esirler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken, çok sayıda İsrailli de esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esirin daha olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tel Aviv, İsrail, Gazze, İsrail, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Esir Takası Tartışmaları Yeniden Gündemde - Son Dakika


14:37
Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30
Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25
Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:07
3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
14:06
Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
13:58
Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı
13:55
Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım' Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım'
13:50
Seçil Erzan, mahkeme salonunda 'Gerçek mağdur' diyerek Emre Belözoğlu'nu işaret etti Seçil Erzan, mahkeme salonunda "Gerçek mağdur" diyerek Emre Belözoğlu'nu işaret etti

Son Dakika
14:25 Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:06 Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
14:07 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
13:58 Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı
13:55 Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım'
13:50 Seçil Erzan, mahkeme salonunda "Gerçek mağdur" diyerek Emre Belözoğlu'nu işaret etti
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16 Konyaspor'da Fahrudin Omerovic dönemi resmen başladı
13:14 İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 15:15:27. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'de Esir Takası Tartışmaları Yeniden Gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement