İsrail'de Filistinli Esire Cinsel İşkence Davası Protestolarla Karşılandı - Son Dakika
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İsrail'de Filistinli Esire Cinsel İşkence Davası Protestolarla Karşılandı

İsrail askeri mahkemesi, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezinde Filistinli esire cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 9 askerin davasını görüşürken aşırı sağcı gruplar askeri savcılığa karşı protesto gösterisi yaptı. İsrail polisi ve ordusu yoğun güvenlik önlemi aldı.

30.07.2024 18:43
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İsrail askeri mahkemesi, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezinde Filistinli esire cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 9 askerin davasını görüşürken aşırı sağcı gruplar askeri savcılığa karşı protesto gösterisi yaptı.

İsrail'de dün aşırı sağcı grupların bastığı kuzeydeki Beit Lid askeri üssünde, İsrail polisi ve ordusu yoğun güvenlik önlemi aldı.

Ordu üsse ulaşan yolun girişini bariyerlerle kapattı. Onlarca kişilik İsrailli aşırı sağcı grup, 9 askerin Filistinli esire cinsel işkence suçlamasıyla gözaltına alınmasını protesto etmek için askeri mahkemenin önüne geldi.

İsrail ordusu ve polisi, mahkemenin bulunduğu alana çok sayıda birlikle insan zinciri kurarak ve demir bariyerler yerleştirerek konuşlandı.

İsrail askeri mahkemesi savunma tarafı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, askerlerin savcılığın yönelttiği suçlamaları reddettiğini ve soruşturmayla işbirliği yaptığını belirtti.

Savunma tarafı, gözaltına alınan askerlerin kimliklerinin açıklanmamasını mahkemeden talep etti.

Gözaltında işkenceyi savundu

İsrail Ordusu köpek timinde görevli Mike Ben Yakov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin gözaltına alınmasına karşı çıktığı için gösteriye katıldığını belirtti.

İsrail askerlerinin cinsel işkenceyle suçlandığı Filistinli esirin "Hamas'ın bir komutanı olduğunu" savunan Ben Yakov, "Hamas'tan bir teröristin suçlamasına karşı 9 askerin ifadesinin daha geçerli olduğunu" savundu.

Ben Yakov, "Hapse girmelerinin nedeni İsrail dünyanın gözünde iyi görünmek istiyor. İsrail ordusundaki generaller bunu açıkça söyledi: 'Onları İsrail'in iyiliği için gözaltına aldık, bu sayede uluslararası mahkemeler kendimizi soruşturduğumuzu görecek'. Yahudi kardeşlerimizi suçlayıp, yargıladığımızda, uluslararası hukuksuzluk mahkemesinden kurtulacağımızı mı düşünüyorlar?" diye konuştu.

İsrail'de dün askeri üslerin basılmasının "Yahudi kardeşlerin artık Yahudidense Arap yanlısı yargıya tahammüllünün kalmamasından kaynaklandığını" dile getiren Ben Yakov, "teröristlere karşı idam cezasının getirilmesiyle işkence suçlamalarının ortadan kalkacağını" savundu.

Ben Yakov, "İsrail hapishanelerinde tutulan teröristlere işkence edilmemeli bilakis onlar hayatta olmamalı." ifadesini kullandı.

İsrail askeri mahkemesinin bazı askerlere suçlama yöneltmesi durumunda asıl suçlanacak olanların "askeri mahkeme ve bu kararları alan yargıçlar" olacağını ifade eden Ben Yakov, bunun İsrail'e karşı uluslararası yargının tavrını değiştirmeyeceğini savundu.

Ben Yakov, Sde Teiman gözaltı merkezinde bulunduğunu, burada yaşananları ve "üsteki tonlarca yemek ve meyveyi" gördüğünü paylaşarak İsrail askerlerinin burada tutulanlara, "şiddet uyguladığını ancak bunun aşırıya kaçmadığını" ileri sürdü.

İsrailli gösterici, "askerlerin askeri mahkemeye çıkartılmaması gerektiğini bu askerlere madalya verilmesi gerektiğini" savundu.

Ne olmuştu?

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla 9 İsrail askerini gözaltına almak üzere Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucunda olaylar çıkmıştı.

İsrailli aşırı sağcı siyasetçiler, yüzü maskeli ve silahlı askerler ve aşırı sağcı fanatik gruplar askeri üsse baskın düzenlemişti. Benzer gruplar akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu üsse zorla girmişti.

Aşırı sağcıların bir gün içinde iki askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Filistinli Esire Cinsel İşkence Davası Protestolarla Karşılandı - Son Dakika

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