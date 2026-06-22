İsrail'de Filistinlilere Duyulan İnsani Duyarsızlık Normalleşiyor

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem'in Genel Direktörü Yuli Novak, İsrail kamuoyunda ve siyasetinde Filistinlileri "insan gibi görmeme"nin, tamamen "normalleştiğini" belirtti.

B'Tselem'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Novak, ABD'nin Philedelphia şehrinde düzenlenen Netroots Nation adlı siyasi aktivistlerin katıldığı konferansta konuştu.

ABD Kongre Üyesi Rashida Tlaib, Dr. Noura Erakat, Dr. Josh Ruebner ve Rebecca Abu Chedid ile aynı panelde konuşan Novak, Gazze Şeridi'ndeki soykırıma yol açan süreci anlattı.

Novak, paneldeki konuşmasında, "Filistinlilerin insan dışı görülmesi İsrail kamuoyunda ve siyasi söyleminde tamamen normal bir hal aldı." ifadesini kullandı.

İsraillilerin algısındaki temel problemin "hasbara" adı verilen propaganda sisteminin yattığına dikkati çeken Novak, "İsraillilerin bir sabah uyandığında yanlış bir şey yaptıklarının farkına varmasını beklemediğini" söyledi.

"İsrail, bir demokrasi değil"

Novak, "Bugün ve uzun bir süredir İsrail bir demokrasi değil. Meşru bir demokrasi değil. Dünyanın bu siyasi sistemi (İsrail) meşru görmesini durdurmalıyız. " şeklinde konuştu.

İsrail'in 80 yıldır üstünlük temelinde "ayrımcılık" ve "militarizasyon" politikalarının devam ettiğini kaydeden Novak, Filistinlilere zarar verme konusunda İsraillilerin "tam dokunulmazlığa" sahip olduğunu ifade etti.