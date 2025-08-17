İsrail'de Gazze İşgali Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'de Gazze İşgali Protestosu

17.08.2025 00:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

On binlerce kişi, Netanyahu hükümetinin Gazze işgali kararına karşı ateşkes ve esir takası talep etti.

İsrail'de gösteri düzenleyen on binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze kentini işgal kararını protesto ederek derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması talebinde bulundu.

Gazze Şeridi'ne saldırıların derhal durdurulmasını ve esir takası anlaşması yapılmasını talep eden on binlerce gösterici, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde toplandı.

İsrailli esir Eitan Horn'un babası Itzik Horn, yaptığı konuşmada, Gazze kentini işgal kararı almakla Netanyahu hükümetinin esirleri öldürmeyi seçtiğini vurguladı.

Netanyahu hükümeti üyelerinin genel grev çağrısının İsrailli esirlere zarar verdiği ve "Hamas'ın ekmeğine yağ sürdüğü" suçlamalarına karşı Horn, "Peki Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı arasındaki çatışma, Eitan ve diğer rehinelerin geri dönmesine nasıl yardımcı oluyor?" diye sordu.

Horn, İsrailli esirlerin neden hala Gazze'de tutulduğu sorusuna, "Onlar oradalar çünkü hükümet onları geri getirmek istemiyor. Onları geri getirmenin zamanı geldi." dedi.

"Netanyahu, oğlumu bilerek öldürmeyi seçti"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında öldürdüğü esir asker Ron Sherman'ın annesi Maayan Sherman, aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin Gazze kentini işgal kararıyla esirlerden vazgeçmeyi tercih ettiğini vurguladı.

Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı'nın "oğlunu bilerek öldürmeyi seçtiğini" söyleyen Sherman, "Yaslı bir anne ve teyze olarak, diğer anneleri aynı kaderden kurtarmak için buradayım." dedi.

Sherman, Tel Aviv yönetimine, "başkalarının oğullarını ölüme gönderen ve sadece kişisel ve siyasi çıkarlar peşinde koşan" hükümet ifadeleriyle eleştirdi.

"Genel grev yalnızca başlangıç"

İsrailli esir Matan Zangauker'in annesi Einav Zangauker, Netanyahu hükümetinin Gazze kentini işgal kararı almasının ardından ateşkes ve esir takası talebiyle 17 Ağustos sabahı başlatacakları genel grevin "yalnızca başlangıç" olduğunun altını çizdi.

Grevle sabah ülkede hayatın duracağını söyleyen Zangauker, Netanyahu hükümetinden Gazze Şeridi'ne saldırılarını derhal durdurmasını ve esir takası anlaşması imzalaması için müzakere masasına oturmasını istedi.

"Netanyahu'nun, siyasi olarak uygun gördüğü zaman savaşı durdurmasını beklemekten vazgeçtik." ifadelerini kullanan Zangauker, "Sükunet, güvenlik, gelecek ve savaşın sona ermesini talep ediyoruz." dedi.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Hükümet, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Gazze İşgali Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti
Bakan Yumaklı açıkladı İşte orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı açıkladı! İşte orman yangınlarında son durum
Üç bakanlığa yeni atamalar Üç bakanlığa yeni atamalar
Okan Buruk’tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: ’Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor’ Okan Buruk'tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: 'Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor'
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 01:02:22. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'de Gazze İşgali Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.