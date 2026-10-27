İsrail'de genel seçimlerde 9 saatte 4 milyondan fazla seçmen oy kullandı

İsrail'de yapılan ve yüksek katılımın dikkat çektiği genel seçimlerde, sandıkların yerel saatle 22.00'de (TSİ 23.00) kapanmasından 6 saat öncesine kadar oy kullananların oranı yüzde 55'i aştı.

İsrail Merkez Seçim Komitesi'ne göre, saat 16.00 itibarıyla saatlik katılım oranlarının hesaplanmaya başlandığı 1973'ten bu yana en yüksek katılım oranı kaydedildi.

Oy kullanma işleminin başladığı 07.00'den 16.00'ya kadar geçen 9 saatlik sürede, toplam seçmenlerin yüzde 55,7'sini oluşturan 4 milyondan fazla seçmen oy kullandı.

Modiin'de seçmenlerin yüzde 60,7'si, Tel Aviv'de yüzde 50,5'i, Kudüs'te yüzde 47,7'si ve Hayfa'da yüzde 46,3'ü sandığa gitti.

Bu oran 2022'de yapılan son seçimlerde yüzde 47,5 olarak kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ortakları, aşırı sağcı seçmeni sandığa çekmek için sosyal medya hesaplarından sık sık çağrı yapıyor.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, seçmenleri sandığa çekmek için çağrı yaptığı görüntüleri paylaştı.

Ben-Gvir, Bat Yam kentinde evlerin kapısını çaldığı ve Rishon Lezion'da bir alışveriş merkezine gittiği görüntüleri paylaştı.