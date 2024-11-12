İsrail'de Gizli Belgeler Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'de Gizli Belgeler Soruşturması

Netanyahu'yu suçlamaları için gözaltına alınanlara baskı yapıldığı iddia edildi.

12.11.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de Başbakanlık Ofisi, "gizli belgelerin sızdırılması" iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilere, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu suçlamaları için baskı yapıldığını öne sürdü.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, gizli belgelerin yabancı basına sızdırılması iddialarına ilişkin soruşturma yürüten kolluk kuvvetleri hedef alındı.

Açıklamada, İsrail polisi, ordu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) yürüttüğü ortak soruşturmada gözaltına alınanlara, Başbakan Netanyahu'yu suçlamaları için baskı yapıldığı iddia edildi.

Gözaltına alınanların "20 gün boyunca bodrum katında gözaltında tutulup, günlerce avukatlarıyla görüşmelerinin engellendiği" iddia edilen açıklamada, Netanyahu'ya karşı "asılsız iddialarda" bulunulduğu öne sürüldü.

Ayrıca açıklamada, "Muhafazakar yönetime zarar vermek amacıyla asılsız iddialarla genç insanların hayatlarını mahvetmelerinden büyük üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Netanyahu'nun daha fazla belge sızdırılmasını istediği iddiası

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir İsrail askerinin avukatı bugün, soruşturmanın baş şüphelisi Eliezer Feldstein'ın müvekkiline, "belgeleri Netanyahu'ya verdiğini, başbakanınsa daha fazla belge istediğini" söylediğini öne sürdü.

27 Ekim'den bu yana gözaltında tutulan Feldstein'ın gözaltı süresinin uzatılıp uzatılmayacağı kararı yarın yeniden gözden geçirilecek.

"Gizli belgelerin sızdırılması" soruşturmasında 5 kişi gözaltına alınmıştı

İsrail ordusuna ait hassas istihbarat belgelerinin İsrail Başbakanlık Ofisince sızdırıldığı iddialarına ilişkin İsrail polisi, ordu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şabak ortak soruşturma yürütüyor.

İsrail basınında çıkan haberlerde, soruşturmanın İsrail ordusuna ait hassas istihbarat belgelerinin yetkisiz transferi, çarpıtılması ve basına sızdırılmasıyla ilgili olduğu kaydedilmişti.

Söz konusu olaya ilişkin soruşturmada aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eski yardımcılarından Eliezer Feldstein'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Hamas'a ait olduğu öne sürülen, üstünde oynamalar yapılmış belgelerin kamuoyunu manipüle etmek amacıyla Başbakanlık Ofisince yabancı basına servis edildiği anlaşılmıştı.

Yabancı basına servis edilen belgeler, Alman Bild ve İngiltere merkezli The Jewish Chronicle gazetelerinde yayımlanmıştı.

Jewish Chronicle'ın belgelere dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Gazze'de ele geçirdiği öne sürülen belgelere göre, Yahya Sinvar'ın İsrailli esirlerle beraber Mısır üzerinden Gazze dışına kaçmayı planladığı öne sürülüyordu.

Bild gazetesindeki habere göre ise, İsrail güçlerinin Gazze'de ele geçirdiği belgelerde Hamas'ın psikolojik harp taktiği olarak esir takası ve ateşkes görüşmelerini mümkün olduğunca uzatmayı planladığı aktarılıyordu.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Başbakanlık, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Gizli Belgeler Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:02 Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı
17:54 AK Partili Zengin’den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz
17:10 Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu, silahın önüne siper oldu Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahın önüne siper oldu
16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
01:46 Mehmet Ali Erbil savcılıktaki ifadesinde yasa dışı bahisçilerin yaptığı teklifi anlattı Mehmet Ali Erbil savcılıktaki ifadesinde yasa dışı bahisçilerin yaptığı teklifi anlattı
01:17 ABD’den Haiti’ye giden yolcu uçağına inişe geçtiği anda ateş açıldı ABD'den Haiti'ye giden yolcu uçağına inişe geçtiği anda ateş açıldı
00:24 5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu 5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu
00:17 Belarus BRICS Ortağı Oldu Belarus BRICS Ortağı Oldu
00:12 Kartal’da bir binada balkon çöktü, bina sakinleri tahliye edildi Kartal'da bir binada balkon çöktü, bina sakinleri tahliye edildi
23:30 İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir
23:24 Trump’ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 19:23:47. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'de Gizli Belgeler Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.