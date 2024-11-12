İsrail'de Gizli Belgeler Soruşturması

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İsrail'de Başbakanlık Ofisi, "gizli belgelerin sızdırılması" iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilere, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu suçlamaları için baskı yapıldığını öne sürdü.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, gizli belgelerin yabancı basına sızdırılması iddialarına ilişkin soruşturma yürüten kolluk kuvvetleri hedef alındı.

Açıklamada, İsrail polisi, ordu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) yürüttüğü ortak soruşturmada gözaltına alınanlara, Başbakan Netanyahu'yu suçlamaları için baskı yapıldığı iddia edildi.

Gözaltına alınanların "20 gün boyunca bodrum katında gözaltında tutulup, günlerce avukatlarıyla görüşmelerinin engellendiği" iddia edilen açıklamada, Netanyahu'ya karşı "asılsız iddialarda" bulunulduğu öne sürüldü.

Ayrıca açıklamada, "Muhafazakar yönetime zarar vermek amacıyla asılsız iddialarla genç insanların hayatlarını mahvetmelerinden büyük üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Netanyahu'nun daha fazla belge sızdırılmasını istediği iddiası

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir İsrail askerinin avukatı bugün, soruşturmanın baş şüphelisi Eliezer Feldstein'ın müvekkiline, "belgeleri Netanyahu'ya verdiğini, başbakanınsa daha fazla belge istediğini" söylediğini öne sürdü.

27 Ekim'den bu yana gözaltında tutulan Feldstein'ın gözaltı süresinin uzatılıp uzatılmayacağı kararı yarın yeniden gözden geçirilecek.

"Gizli belgelerin sızdırılması" soruşturmasında 5 kişi gözaltına alınmıştı

İsrail ordusuna ait hassas istihbarat belgelerinin İsrail Başbakanlık Ofisince sızdırıldığı iddialarına ilişkin İsrail polisi, ordu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şabak ortak soruşturma yürütüyor.

İsrail basınında çıkan haberlerde, soruşturmanın İsrail ordusuna ait hassas istihbarat belgelerinin yetkisiz transferi, çarpıtılması ve basına sızdırılmasıyla ilgili olduğu kaydedilmişti.

Söz konusu olaya ilişkin soruşturmada aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eski yardımcılarından Eliezer Feldstein'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Hamas'a ait olduğu öne sürülen, üstünde oynamalar yapılmış belgelerin kamuoyunu manipüle etmek amacıyla Başbakanlık Ofisince yabancı basına servis edildiği anlaşılmıştı.

Yabancı basına servis edilen belgeler, Alman Bild ve İngiltere merkezli The Jewish Chronicle gazetelerinde yayımlanmıştı.

Jewish Chronicle'ın belgelere dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Gazze'de ele geçirdiği öne sürülen belgelere göre, Yahya Sinvar'ın İsrailli esirlerle beraber Mısır üzerinden Gazze dışına kaçmayı planladığı öne sürülüyordu.

Bild gazetesindeki habere göre ise, İsrail güçlerinin Gazze'de ele geçirdiği belgelerde Hamas'ın psikolojik harp taktiği olarak esir takası ve ateşkes görüşmelerini mümkün olduğunca uzatmayı planladığı aktarılıyordu.