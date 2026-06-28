İsrail'de Haredi Öğrencilere Geçici Yasal Düzenleme - Son Dakika
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İsrail'de Haredi Öğrencilere Geçici Yasal Düzenleme

28.06.2026 22:31
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İsrail, Haredi öğrencilerin zorunlu askerlikten muafiyetini 90 gün donduracak bir düzenleme hazırlıyor.

İsrail'de zorunlu askerliğe karşı çıkan Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudi öğrencilerin gözaltına alınmasını veya haklarında yasal işlem yapılmasını 90 gün süreyle donduracak geçici düzenlemenin hazırlandığı belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, İsrail Meclisi Savunma ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Boaz Bismuth'un konuya ilişkin duyurusuna yer verildi.

Habere göre, Bismuth, İsrail'de zorunlu askerliğe karşı çıkan Haredi Yahudi öğrencilerin gözaltına alınmasını veya haklarında yasal işlem yapılmasını 90 gün süreyle donduracak geçici bir düzenlemenin hazırlandığını duyurdu.

Haberde, Meclis Komisyonunun, Savunma Bakanı Yisrael Katz ile Hükümet Genel Sekreteri Yossi Fuchs'un talimatları doğrultusunda söz konusu yasal düzenlemeyi ilerletmek amacıyla bu hafta üç oturum düzenleyeceği aktarıldı.

Komisyon tarafından yayımlanan kanun teklifinin, "geçici emir" niteliğinde olduğu, askerlik çağına gelmiş olan ve Yeşivalarda (Tevrat Okulu) tam zamanlı dini eğitim alan öğrencilere yönelik gözaltı, soruşturma ve diğer cezai yaptırımların 90 gün boyunca askıya alınmasını öngördüğü belirtildi.

Dini okullara devam zorunluluğu sıkılaştırılıyor

Teklif kapsamında bir kişinin "Yeşiva öğrencisi" sayılabilmesi için Savunma Bakanı tarafından belirlenen ve Meclis Komisyonunca onaylanan tanınmış bir kurumda haftada en az 45 saat eğitim görmesi şartı aranacak.

Ayrıca müfettişlerin yapacağı denetimlerde, bir dini okuldaki öğrencilerin en az yüzde 20'sinin devamsızlık yaptığının tespit edilmesi halinde, ilgili kurum "tanınmış yeşivalar" listesinden çıkarılacak.

Söz konusu tasarının, Yüksek Mahkemenin 2024 yılında hükümete Haredi erkekleri askere alma talimatı veren kararına rağmen, Ultra Ortodoks milletvekillerinin öğrencileri ordudan uzak tutmak amacıyla meclise sunduğu iki paralel yasa teklifinden biri olduğu belirtiliyor.

Ordunun asker ihtiyacı büyüyor

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin muafiyetleri iptal eden kararının ardından ordu, on binlerce Harediye askerlik celbi göndermişti. Haredilerin askere gitmemekte ısrar etmesi üzerine çok sayıda genç "kaçak" durumuna düşmüş ve gözaltı dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

İsrail ordusu, süregelen çatışmalar ve güvenlik gerekçeleriyle acil olarak 12 bin yeni askere ihtiyaç duyduğunu sık sık yinelerken, ülkede 18-24 yaş arası yaklaşık 80 bin Haredi erkeğin askerlik hizmetine uygun olduğu ancak silah altına alınmadığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Haredi Öğrencilere Geçici Yasal Düzenleme - Son Dakika

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