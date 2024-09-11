İsrail Helikopter Kazasında 2 Asker Öldü - Son Dakika
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İsrail Helikopter Kazasında 2 Asker Öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir helikopterinin düştüğünü ve 2 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığını duyurdu. Helikopterin düşmesinin düşman ateşinden kaynaklanmadığı iddia edildi.

11.09.2024 14:18
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir helikopterinin düştüğünü ve 2 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde, "yaralanan bir askeri hastaneye taşımak için inmeye çalışan bir helikopterin düştüğü" belirtildi.

Düşen helikopterdeki 2 askerin öldüğü, 7 askerin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yapılan ön incelemeye göre helikopterin düşmesinin "düşman ateşinden" kaynaklanmadığı iddia edildi.

Yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Hava Kuvvetleri, "düşen" helikopterin 123. Filo'ya ait UH-60 Black Hawk model olduğunu duyurdu.

Haberde, helikopterin gece yerel saatle 00.30 sularında "düştüğü", ölen askerlerin isimlerinin henüz kamuoyuna duyurulmadığı ancak ailelerine bilgi verildiği aktarıldı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde ise, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana ilk kez ölümlü bir helikopter kazası yaşandığı bildirilirken, daha önce Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarının bazı helikopterleri hafif silahlarla hedef aldığı ancak can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre ise, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, olayı araştırmak üzere özel bir soruşturma ekibinin kurulması ve düşen helikopter modeliyle yapılan eğitimlerin durdurulması talimatını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Helikopter Kazasında 2 Asker Öldü - Son Dakika

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