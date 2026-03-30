İsrail'de İdam Yasası Onaylandı
İsrail'de İdam Yasası Onaylandı

30.03.2026 23:20
Ben-Gvir, Filistinli anneleri idamla tehdit etti. Yasaya karşı çıkanlara kayıtsız olduklarını belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinlileri hedef alan idam yasasının İsrail Meclisi'nde (Knesset) onaylanmasının ardından Filistinli anneleri tehdit etti.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, idam yasasını çıkararak "tarih yazdıklarını" savundu.

Filistinlilere yönelik idam yasasının en büyük destekçilerinden olan aşırı sağcı bakan, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli anneleri "Her anne, çocuğu birini öldürmeye kalkarsa idam edileceğini bilecek." sözleriyle tehdit etti.

Ben-Gvir, yasaya karşı itirazlarını dile getiren Avrupa Birliği yetkililerinden korkmadıklarını ileri sürdü.

İsrail Meclisi, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 62 kabul oyuna karşı 48 ret oyuyla onaylamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

