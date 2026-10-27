İsrail'de ilk 2 saatte seçime katılım yüzde 16,68 oldu, 1981'den beri en yüksek - Son Dakika
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İsrail'de ilk 2 saatte seçime katılım yüzde 16,68 oldu, 1981'den beri en yüksek

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İsrail'de seçimlerde ilk 2 saatte yaklaşık 1,2 milyon kişi oy kullandı; saat 10.00 itibarıyla katılım yüzde 16,68 oldu ve oran 1981'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Merkezi Seçim Komitesi 2022'de bu oranın yüzde 15,9 olduğunu bildirdi.

İsrail'deki seçimlerde son 2 saatte yaklaşık 1,2 milyon kişinin oy kullanmasıyla, seçimlere katılım oranı son 45 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail Merkezi Seçim Komitesinden yapılan açıklamada, seçimlere katılım oranının yüksek olduğu belirtildi.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemine saat 10.00'a kadar kayıtlı seçmenlerin yüzde 16,68'inin katıldığı aktarıldı.

Yaklaşık 1,2 milyon kişi oy kullanma işlemini tamamlarken, 2022 seçimlerinde ilk 2 saatteki katılımın yüzde 15,9 olduğu hatırlatıldı.

Seçimlere katılım oranının 1981'den beri en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimlere yüksek katılımın İsrail vatandaşı Filistinliler ile sol kesimin çoğunlukta olduğu yerlerde öne çıktığını belirtti.

Anketlerde seçim barajını aşamayan partilerin seçimde de aşamayacağını savunan Smotrich, halka seçim barajını aşması kesin olan partilere oy verme çağrısı yaptı.

İsrail'de Meclisteki 120 milletvekilini belirlemek üzere ülke genelinde oy verme işlemi başlamıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail'de ilk 2 saatte seçime katılım yüzde 16,68 oldu, 1981'den beri en yüksek - Son Dakika
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