İsrail'de İran füze saldırısı: 1 yaralı
İsrail'de İran füze saldırısı: 1 yaralı

03.03.2026 06:04
İran'ın saldırısında Tel Aviv'de 1 kişi yaralandı, maddi hasar oluştu. Sirenler 40 dakika çaldı.

İsrail, İran'ın misilleme saldırılarında Tel Aviv'de 1 kişinin yaralandığını ve maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, İran'dan fırlatılan bir füzeye ait şarapnel parçalarının Tel Aviv'e düştüğü, saldırının 1 kişinin hafif şekilde yaralanmasına ve maddi hasara neden olduğu belirtildi.

Kanal 12 Televizyonunun haberinde ise İran'dan gelen son füze dalgası nedeniyle ülkenin kuzeyi ve orta kesiminde 40 dakika boyunca sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Tel Aviv, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

