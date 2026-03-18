İsrail'de İran Füzeleri Alarmı

TEL İran'ın yeni misillemesinin ardından İsrail'in güneyinde, Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgede sirenler çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.
İran füzeleri nedeniyle İsrail'in güneyindeki Birüssebi, Gazze çevresindeki yerleşimler ile Necef'teki birçok bölgede sirenler çaldı.
Söz konusu bölgede, İsrail'in Dimona Nükleer Santrali ve Nevatim Hava Üssü gibi önemli tesislerin bulunduğu biliniyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.