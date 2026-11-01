İsrail'de Liberman, Eisenkot'u muhalefet bloğuna zarar vermekle suçladı

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliğinin çıktığı 27 Ekim seçimlerinin ardından muhalefet bloğundaki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ın gergin bir görüşme gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin konuya vakıf kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Eisenkot ile Liberman seçimlerin ardından ilk kez bir araya geldi.

Görüşme sırasında Liberman, yürüttüğü kampanya ve azınlık hükümeti kurma fikrinden dolayı Eisenkot'u suçlayarak, muhalefet bloğuna zarar verdiğini savundu.

İkilinin gergin bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Öte yandan, Birlikte Listesi liderlerinden eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a hükümet kurma görevini Eisenkot'a verme önerisinde bulunacağını açıkladı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler dahil seçimlerde elde ettikleri çoğunluğu Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki mevcut hükümete karşı derhal kullanacaklarını belirten muhalif lider Eisenkot, Raam Partisi ve Ortak Liste'nin desteğiyle hükümet kurma ihtimaline açık kapı bırakmıştı.

Eisenkot, bunun için İsrail'i Yahudi devleti olarak tanımayı, İsrail Bağımsızlık Bildirgesi'nin değerlerine bağlı kalmayı ve Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımayı şart koşmuştu.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, kesinleşmemiş resmi sonuçlara göre, Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53 ve Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloğu 48 milletvekilinde kalmış; böylece iki blok da 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurmak için gerekli 61 sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ise 19 milletvekili çıkararak büyük bir başarı elde etmiş ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşmişti.