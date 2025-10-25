Bunu hiç beklemiyordu! İsrail\'de yapılan son ankette Netanyahu\'ya büyük şok

İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın büyük çoğunluğunun Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bir sonraki seçimlerde yeniden aday olmasını istemediğini ortaya koydu.

HALKIN YÜZDE 52'Sİ "ADAY OLMASIN" DİYOR

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 Televizyonu'nun yayımladığı son ankete göre, katılımcıların yüzde 52'si Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bir sonraki seçimlerde tekrar aday olmaması gerektiğini düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 41'i Netanyahu'nun yeniden aday olmasından yana görüş bildirirken, yüzde 7'si ise kararsız olduğunu belirtti.

LİKUD PARTİSİNDE LİDERLİK BELİRSİZLİĞİ

Katılımcılara "Netanyahu yerine Likud Partisi'ne kim liderlik etmeli?" sorusu da yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 48'i, sunulan seçeneklerden hiçbirini istemediklerini ya da emin olmadıklarını ifade etti. Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen, yüzde 10 destek oranıyla en fazla tercih edilen isim olurken, onu yüzde 9 ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer izledi.

BENNETT MUHALEFETİN FAVORİSİ OLDU

Araştırmada ayrıca, Netanyahu'ya karşı yarışacak muhalefet bloğuna kimin liderlik etmesi gerektiği de soruldu. Katılımcıların yüzde 44'ü, eski Başbakan Naftali Bennett'in muhalefet bloğuna liderlik etmesini isterken, ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid'i destekleyenlerin oranı yüzde 16 oldu.

SİYASİ DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Anket sonuçları, İsrail'de Netanyahu'nun uzun süredir devam eden siyasi liderliğine yönelik desteğin zayıfladığını ortaya koyarken, Likud Partisi içinde de yeni bir lider arayışı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.