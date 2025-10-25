Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Bunu hiç beklemiyordu! İsrail\'de yapılan son ankette Netanyahu\'ya büyük şok
25.10.2025 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de yapılan anket, halkın yüzde 52'sinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeniden aday olmasına karşı çıktığını ortaya koydu. Katılımcıların yalnızca yüzde 41'i Netanyahu'yu desteklerken, muhalefet cephesinde Naftali Bennett yüzde 44 oranla en güçlü lider adayı olarak öne çıktı.

İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın büyük çoğunluğunun Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bir sonraki seçimlerde yeniden aday olmasını istemediğini ortaya koydu.

HALKIN YÜZDE 52'Sİ "ADAY OLMASIN" DİYOR

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 Televizyonu'nun yayımladığı son ankete göre, katılımcıların yüzde 52'si Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bir sonraki seçimlerde tekrar aday olmaması gerektiğini düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 41'i Netanyahu'nun yeniden aday olmasından yana görüş bildirirken, yüzde 7'si ise kararsız olduğunu belirtti.

LİKUD PARTİSİNDE LİDERLİK BELİRSİZLİĞİ

Katılımcılara "Netanyahu yerine Likud Partisi'ne kim liderlik etmeli?" sorusu da yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 48'i, sunulan seçeneklerden hiçbirini istemediklerini ya da emin olmadıklarını ifade etti. Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen, yüzde 10 destek oranıyla en fazla tercih edilen isim olurken, onu yüzde 9 ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer izledi.

BENNETT MUHALEFETİN FAVORİSİ OLDU

Araştırmada ayrıca, Netanyahu'ya karşı yarışacak muhalefet bloğuna kimin liderlik etmesi gerektiği de soruldu. Katılımcıların yüzde 44'ü, eski Başbakan Naftali Bennett'in muhalefet bloğuna liderlik etmesini isterken, ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid'i destekleyenlerin oranı yüzde 16 oldu.

SİYASİ DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Anket sonuçları, İsrail'de Netanyahu'nun uzun süredir devam eden siyasi liderliğine yönelik desteğin zayıfladığını ortaya koyarken, Likud Partisi içinde de yeni bir lider arayışı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Naftali Bennett, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Likud, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı Ailesini ararken kendi mezarını buldu Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı! Ailesini ararken kendi mezarını buldu
Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı
Trabzon’da vatandaşlar, Netenyahu’nun maketini vince asıp idam etti Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti
Kiralık konut sistemi devreye giriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştird Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştird
Bakan Işıkhan Mardin’de: İş Pozitif ile 1.6 milyon kadın işe yerleşti Bakan Işıkhan Mardin'de: İş Pozitif ile 1.6 milyon kadın işe yerleşti

14:28
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
14:22
Yüzyılın konut projesi İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
14:21
Deniz Undav’a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum
14:05
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki İstanbul anketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi
12:23
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek İşte etiketleri değişecek modeller
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 15:53:55. #7.12#
SON DAKİKA: Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.