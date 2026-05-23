İsrail'de Öğretmenleri Fi?leyen Gizli Birim

23.05.2026 10:28
Eğitim Bakanlığı, hükümet eleştirisi yapan öğretmenleri fişlemek için gizli birim kurdu.

İsrail Eğitim Bakanlığının hükümeti eleştiren öğretmenleri fişlemek için başında eski iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet yetkilisinin bulunduğu gizli bir raporlama birimi kurduğu ortaya çıktı.

Haaretz gazetesinin, "Bilgi Toplama Raporu - Yaron Avni" başlıklı belgeye dayandırdığı haberinde, söz konusu birimin faaliyetlerini uzun süredir Eğitim Bakanlığı bünyesinde gizli şekilde yürüttüğü belirtildi.

Söz konusu gizli birimin varlığı, İsrail'in orta kesimindeki Hod Haşaron kentinde bir okulda rehberlik öğretmeni olarak görev yapan Yaron Avni hakkında hazırlanan 14 sayfalık raporun basına sızmasıyla ortaya çıktı.

"Bilgi Toplama Raporu- Yaron Avni" başlıklı resmi belgede, Avni'nin üç yıl önce hükümetin Meclisten geçirmeye çalıştığı tartışmalı yargı düzenlemesine karşı sosyal medyada yaptığı paylaşımların ve grev çağrılarının tek tek kayıt altına alındığı görüldü.

Haaretz'in yürüttüğü araştırmaya göre, nefret söylemi ve provokasyonu önlemekten ziyade siyasi eleştirileri bastırmayı hedefleyen "Kışkırtma Vakalarını Ele Alma Danışma Komitesi" isimli birimin başında Eğitim Bakanlığı Güvenlik Dairesi Müdürü ve eski Şin-Bet ajanı Lior Tuvia bulunuyor.

Kampanyanın en ateşli yürütücüleri arasında yer aldığı tespit edilen Eğitim Bakanı Yoav Kisch'in özel kalem müdürü Asif Kazula hakkında Haaretz'e konuşan kaynaklar, şu ifadeleri kullandı:

"Kazula'nın yaptığı her şey bakanın onayı ve yetkisiyle yapılıyor. Bakanlık genel müdürünü aradan çıkararak doğrudan üst düzey yetkililerle konuşuyor. Görevi Kisch'in siyasi konumunu güçlendirmek."

Üst düzey bir bakanlık yetkilisi ise gazeteye yaptığı açıklamada, "Kisch, hükümete karşı sesini çıkaran öğretmenlerin peşine saplantılı bir şekilde düşmüş durumda ve yukarıdaki bu tutum, bölge müdürleri ile müfettişlere kadar yansıyor." ifadesini kullandı.

Tartışmalı yargı reformu girişimin başlatıldığı 2023 başından bu yana özellikle 7 Ekim saldırısından sonra söz konusu gizli birim 160 eğitimci hakkında gizli raporlamalar yaptı. Komite üyeleri fişlenen eğitimcilerin yarısı hakkında şiddeti ve ırkçılığı teşvik ettiği sonucuna vardı.

Hakkında raporlama yapılan isimlerin çoğunluğu İsrail vatandaşı Filistinliler olurken, ancak dörtte birinin Yahudi öğretmenler olduğu tespit edildi.

Öte yandan Haaretz araştırması, Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten gizli birimin aşırı sağcı görüşlere sahip öğretmenlerin sosyal medyada açıkça ırkçılığı teşvik eden, Filistinlilerin kökünün kazınmasını, yakılmalarını isteyen paylaşımlarını görmezden geldiğini ortaya koydu.

Haaretz'in haberinde, İsrail hükümetinin, eğitimcilere ilişkin "teröre destek" ve "terörle özdeşleşme" tanımlarının Eğitim Bakanı ve üst düzey bakanlık yetkililerince belirlenmesine olanak tanıyan tartışmalı bir yasa geçirdiğine işaret edildi.

Bir grup öğretmen ile insan hakları örgütü "Adalah" tarafından İsrail Yüksek Mahkemesi'ne yasanın iptali için iki ayrı başvuruda bulunulduğu belirtilen haberde, söz konusu yasanın öğretmenleri hızlıca işten atma ve devlete karşı geldiği düşünülen okullara mali desteği kesme imkanı da tanıdığı vurgulandı.

Yüksek Mahkeme'ye iptal başvurularda, yasanın gerçek amacının terörle mücadele değil insanları korkutmak ve hükümete yönelik eleştirileri susturmak olduğu belirtiliyor.

Öte yandan İsrail Eğitim Bakanlığının başvurular karşısında mahkemeye sunduğu ilk savunmada söz konusu birimin varlığından bile bahsedilmediği aktarıldı.

Haaretz'in konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Eğitim Bakanlığı yetkilileri, birimin çalışmalarının Adalet Bakanlığı ile diyalog halinde ve hukuki mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü savundu.

Yetkililer, birimin siyasi eleştirilerle ilgilenmediğini, yalnızca "terörle özdeşleşme, kışkırtma veya yasa dışı eylem" şüphesi taşıyan vakaları incelediğini ileri sürdü.

Ancak basına sızan belgeler, birimin, öğretmenlerin mesai saatleri dışındaki tüm sosyal medya faaliyetlerini ve kişisel görüşlerini raporladığını doğruluyor.

Kaynak: AA

