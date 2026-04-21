İsrail'de 'Ölüm Hükümeti' Tepkisi
İsrail'de 'Ölüm Hükümeti' Tepkisi

21.04.2026 17:35
İsrail'de anma törenlerinde bakanların konuşmalarına yoğun protesto ve 'ölüm hükümeti' tepkisi.

İsrail'de yıllık olarak "öldürülen askerler" için düzenlenen anma törenlerine katılan bakanların konuşmalarına tepki gösterildi ve Binyamin Netanyahu'nun kabinesi "ölüm hükümeti" olarak nitelendirildi.

İsrail'de siyasi ve askeri yetkililerin katılımlarıyla, Batı Kudüs'teki Herzl Dağı başta olmak üzere birçok bölgede "öldürülen İsrail askerleri" için yıllık anma törenleri düzenlendi.

Törenlere katılan Netanyahu hükümetindeki bazı bakanlar ile öldürülen İsrailli askerlerin yakınları arasında gerginlikler yaşandı.

İsrail'in Haaretz gazetesi haberine göre, Başbakan Netanyahu ve kabinesindeki bakanlarına tepki gösteren vatandaşlar, Tel Aviv'deki bir mezarlıkta düzenlenen törende "Ölüm hükümeti" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail Göç ve Entegrasyon Bakanı Ofir Sofer'in katıldığı törende kaldırılan pankartları indirme girişimi üzerine olay çıktı.

"Ölüm hükümeti" yazılı pankartı kaldırma özgürlüğüne sahip olduğunu dile getiren İsrailli vatandaş, "Ben buraya ellerimi bağlamaya gelmedim, bir mesaj vermeye geldim." dedi.

İsrail'in güneyinde düzenlenen törende de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in konuşmasını yarıda kesen katılımcılar, "Sen bizi bölüyorsun." sözleriyle tepki gösterdi.

Kuzeydeki bir yerleşim yerinde düzenlenen törende de Netanyahu hükümeti adına konuşan Enerji Bakanı Eli Cohen'e tepki gösterildi. Katılımcılar, "İsrail hükümeti kendi evlatlarının evlerini yıkıyor, yıkımı yapan İran füzeleri değildir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

